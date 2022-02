Montañana deja hoy la alcaldía de Guadassuar al PSOE tras 6,5 años en el cargo

El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana (Compromís), presentó el jueves su renuncia al cargo y hoy cederá el testigo a la candidata del PSPV, Rosa Almela, en virtud del pacto de gobierno alcanzado a principios de legislatura para gobernar en coalición, que dio lugar a la primera moción de censura de España tras las municipales de mayo de 2019. Montañana ha ostentado la alcaldía en los últimos seis años y medio, con ese breve paréntesis de 38 días en que la falta de acuerdo en la izquierda propició la investidura del candidato del PP. Asegura que el cambio «no es traumático» y que seguirá al frente de las concejalías de Agricultura, Comercio e Industria que ha venido gestionando, además de ejercer a partir de ahora como primer teniente de alcalde.

«No es una crisis de gobierno, hay una continuidad y una responsabilidad, porque seguimos siendo cinco concejales de Compromís y tres del PSOE», comentó Montañana, que defiende que el único cambio que se va a producir es en la persona que ostanta la alcaldía y que, salvo imprevisto, contempla acabar la legislatura como concejal.

Montañana se marcha con la satisfacción de haber ejercido como alcalde de su pueblo y con el convencimiento de que Guadassuar «no es el mismo pueblo que hace siete años» gracias al trabajo realizado, lo que «también su pone una responsabilidad para el que venga detrás». Hay cambios que ya no tienen marcha atrás.

«Nunca en mi vida había pensado que pudiera ser alcalde de Guadassuar y más orgullo que eso.... el que no lo ha pasado no lo sabe. Porque no me ofrecieron ser alcalde, me ofrecieron ser cabeza de lista, pero cuando el pueblo confía en ti para que gestiones su dinero, es mucho. Y yo he intentado corresponder a esa confianza», indicó Montañana.

La última etapa del mandato de Montañana ha estado marcada por la pandemia del coronavirus, unas circunstancias totalmente extraordinarias que, asegura, «no es plato de gusto». Destaca el esfuerzo realizado por el ayuntamiento para que la crisis provocada por esta emergencia sanitaria fuera más llevadera para los vecinos de a pie, los comercios y las empresas, agradece la solidaridad mostrada por los ciudadanos y que todas las fuerzas políticas hayan remado en la misma dirección en esta coyuntura adversas, pero al mismo recuerda las dolorosas pérdidas provocadas por la Covid 2019 y, en particular, el fatídico mes de enero del año pasado, cuando de los cinco o seis fallecimientos que suelen darse en el pueblo al mes, se alcanzaron 15, al menos 9 víctimas de Covid.

La socialista Rosa Almela será la primera alcaldesa

La socialista Rosa Almela se convertirá hoy en la primera mujer que asume la alcaldía en Guadassuar y recuperará para el PSOE la presidencia de la corporación 27 años después. La corporación municipal celebrará esta tarde (20 horas) un pleno extraordinario en el que, por un lado, se dará cuenta de la renuncia a la alcaldía formalizada por Salvador Montañana el pasdo jueves para, acto seguido, proceder a la investidura de Almela en base al acuerdo de gobierno que mantienen ambas fuerzas políticas. Compromís y PSOE también gobernaron en coalición en la anterior legislatura, aunque entonces Montañana ejerció los cuatro años como alcalde de Guadassuar.