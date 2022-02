El 40% de los alzireños ya opta por la Administración digital

Cada vez son más los ciudadanos de Alzira que optan por la vía telemática para realizar sus gestiones con la Administración Pública. Esta demanda ha llegado a crecer hasta un espectacular 98% durante el confinamiento. No obstante, el ayuntamiento sigue ofreciendo el servicio de atención presencial en sus oficinas para todo aquel que la necesite.

Con el paso del tiempo la tecnología da pasos cada vez más agigantados en pro de una vida más fácil. Así, el ciudadano puede realizar todo tipo de trámites con un solo click. E incluso ya pueden efectuarlos cómodamente con un smartphone, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Lejos quedan ya aquellas interminables colas para solicitar el cobro del desempleo, realizar una transferencia bancaria o las repetitivas llamadas al ambulatorio para pedir una cita con el médico. Ahora todo es posible de manera mucho más sencilla, rápida y cómoda.

Es interesante constatar cómo los trámites online, en la capital de la Ribera, han tenido un antes y un después de la pandemia. El aumento del uso de la tecnología para estos menesteres es altamente significativo: «La parte positiva es que en el momento del confinamiento, mucha gente se vio obligada a realizar sus trámites en línea, lo que ha generado un hábito. La ciudadanía que una vez lo ha hecho y comprueba que funciona, no ve el motivo para dejar de usar este canal, aunque volvamos a la normalidad», indica el secretario general del Ayuntamiento de Alzira, Víctor Almonacid, a Levante-EMV.

Y es que las cifras no mienten. Durante 2018, el porcentaje de registros electrónicos llegaba al 6%, que se incrementó al 15% en 2019. Este notable aumento se debió a los cursos de formación, pero el gran salto se dio en 2020. El número de solicitudes presentadas a la Administración Local fue de 1.122, de las que 1.097 fueron digitales y solo 25 (con cita previa) fueron presenciales. El porcentaje de registros telemáticos, pues, es impresionante: Un 98%. Esta cifra, con la llegada de la ‘nueva normalidad’ se redujo, estabilizándose hasta el 40%. Dicho porcentaje se ha mantenido y consolidado durante 2021: «En un contexto post-pandémico entendemos que seguirá subiendo más lentamente, pero la fidelización de determinados ‘usuarios electrónicos’ es un hecho», indica Almonacid. En otros muchos trámites el porcentaje también es muy superior al 50%.

Sigue la atención personal

La lógica evolución de la sociedad apunta a un más que previsible incremento del uso de estos canales digitales. Aún así, el consistorio sigue apostando por no dar portazo a la atención presencial: «Al contrario que el sector privado, la Administración no contempla la merma de derechos para las personas mayores sustituyendo la atención personal por la digitalización. Esto debe quedar claro porque uno de los ataques más frecuentes a los servicios electrónicos se basa en que éstos van contra los mayores y no es así», explica Almonacid, añadiendo además que existe «una brecha generacional que evidencia que a las personas mayores, no nativas digitales, les cuesta más adaptarse a estos cambios. Por ello, el Ayuntamiento de Alzira tiene siempre la puerta abierta de la atención presencial. La digitalización no quita la excelente labor de atención personal que se produce en La Clau, donde los trámites presenciales también se realizan de forma electrónica, pero por parte de los funcionarios», comenta. Y no solo son los trámites de la ciudadanía aquellos que se efectúan online. A nivel interno, todos los expedientes del ayuntamiento se tramitan de forma electrónica aunque, eso sí: «Con contadas y justificadas excepciones», termina.