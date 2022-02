Compromís expulsa al alcalde de Antella y precipita su sustitución

La batalla en el seno de Compromís per Antella con el alcalde accidental, Antonio Juan, y el portavoz del colectivo, Juan Antonio Tovar, como principales actores, ha acabado con el primero en el grupo de no adscritos tras ser expulsado del grupo municipal, lo que propiciará que el PSOE asuma de nuevo la alcaldía a través de la segunda teniente de alcalde, Eugenia García, a partir del próximo 1 de marzo.

Antonio Juan ejerce como alcalde en funciones desde principios del año pasado. El Pacte de l’Assut suscrito por PSOE y Compromís para gobernar en coalición tras las últimas municipales le asignaba la primera tenencia de alcaldía y la baja médica de la alcaldesa titular, Amparo Estarlich, provocó que en enero del año pasado asumiera el cargo en funciones. Esta situación provisional se ha prolongado más de lo esperado y, en paralelo, se abrían las grietas en Compromís con duras críticas internas hacia la gestión de Antonio Juan, hasta el punto que éste comunicó en diciembre a sus compañeros que abandonaba la disciplina de Compromís per Antella -aunque asegura que sigue siendo militante de la formación valencianista-mientras que el grupo municipal, del que forma parte junto a Juan Antonio Tovar y un tercer edil, reaccionaba días después con un acuerdo de expulsión, por lo que en el organigrama municipal ha recaído en el grupo de no adscritos.

«La administración está paralizada durante un año, la mayor parte del colectivo considera que no representaba los valores de trabajo de Compromís, de impulsar nuevas políticas. No ha puesto en marcha ninguna política, ni de izquierdas ni de derechas, no ha hecho nada. Ni nos comunicaba lo que hacía, ni nos consultaba, ni cumplía con el programa electoral», señaló ayer Juan Antonio Tovar, que recordó que en un pleno celebrado en septiembre ya le advirtió que la labor que estaba realizando no correspondía a la de un alcalde de progreso «sino a la del conserje del pueblo».

La etapa de Antonio Juan en la alcaldía finalizará el próximo 28 de febrero mediante un relevo pactado por el que está previsto que renuncie para que asuma el cargo también de forma accidental Eugenia García. El alcalde en funciones defendió que el relevo corresponde a una estrategia del PSPV que pretende que ejerza la alcaldía en el tramo final del mandato una potencial candidata en las municipales de 2023, por lo que le había solicitado recuperar la alcaldía que ostenta como grupo mayoritario del gobierno, si bien tanto Tovar como fuentes socialistas señalaron que, tras quedarse Juan sin el paraguas de Compromís, no tiene sentido que continuara como alcalde. Sí mantendrá las delegaciones que gestiona.

Antonio Juan circunscribió la disputa interna en Compromís a desavenencias entre él y Tovar en el intento de este último de liderar el partido -«se siente desplazado y ha hecho cosas que no debería»- y defendió que él ha realizado el trabajo «que tenía que hacer» y no tiene ningún problema con el resto de militantes. De hecho, restó cualquier importancia a su próxima renuncia como alcalde en funciones. «El pueblo se está enterando de que lo dejo y no lo entiende, hay mucha gente disgustada por eso», comentó en declaraciones a Levante-EMV.

Juan Antonio Tovar, por su parte, detalló que la fractura se precipitó tras una asamblea en la se afeó a Juan que no estuviera impulsando el programa ni las ideas de Compromís en su labor municipal, en lo que asegura pretendía ser un toque de atención, a lo que el alcalde accidental respondió días después comunicando que abandonaba la disciplina de Compromís per Antella. Según dijo, la expulsión del grupo municipal únicamente materializa el anuncio que él había realizado. Esa salida también precipitará su relevo como alcalde en funciones.