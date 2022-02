Juanjo Prats aprovecha las técnicas del teatro para enseñar a hablar en público

Juanjo Prats es conocido por su trayectoria como actor, dramaturgo y presentador de televisión. Lo que pocos saben es que este carcaixentí es funcionario de carrera del cuerpo de Catedráticos de Musica y Artes Escénicas, Catedrático de Escenificación, Doctor en filología en teatro, licenciado en Arte Dramático y diplomado en Guión Audiovisual. Por si eso fuera poco, también es escritor. Ha publicado y estrenado varias obras de teatro y ha ganado varios premios. Ahora, acaba de publicar «Una boca per parlar, dues orelles per a escoltar», un libro con alma de manual en el que explica las claves para saber hablar en público mediante ejercicios y técnicas teatrales destinadas a mejorar la comunicación en cualquier ámbito.

A Prats se le ocurrió la idea de escribir este manual sobre oratoria ante la falta de formación específica que él mismo tuvo en su carrera: «Es una forma de comunicar parte del aprendizaje que yo no había tenido de manera formal», explica a Levante-EMV. Como actor, las técnicas que aprendió estaban destinadas a hablar en público pero a través de un personaje: «Nunca pensé que yo tendría que hablar en público si no era interpretando», añade. Durante una temporada se dedicó a los medios de comunicación -una de sus facetas más conocidas por el público- para lo que tuvo que realizar un ejercicio completamente distinto: «Tenía que comunicar sin un personaje entre el público y yo». Y en su faceta de docente comunica contenidos a los alumnos. Por ello, el actor reflexionó: «Me he pasado la vida comunicando en diferentes ámbitos y por eso me decidí a escribir el libro», explica. A partir de diferentes modelos comunicativos, el autor ha aprovechado las técnicas teatrales que considera más apropiadas para facilitar la comunicación en cualquier entorno. Así ha concebido el manual que a él le hubiera gustado tener en sus inicios: «Cuando yo comenzaba, me hubiera encantado tener un libro de este tipo para facilitarme el camino», observa.

En el mundo profesional se valoran las capacidades oratorias, aunque los recursos tecnológicos han relegado la comunicación presencial a un segundo plano, por lo que a los profesionales les cuesta cada vez más hablar en público. Por ello, el libro expone de una manera amena, ideas, reflexiones y ejercicios: «Por un lado, el lector podrá encontrar una reflexión sobre el valor de la oratoria», señala. Para ello, el manual dispone de «más de un centenar de ejercicios en cada una de las áreas para que el lector los pueda poner en práctica no solo desde el ámbito del conocimiento sino también desde el práctico», matiza.

La escenificación de las ideas, reflexiones sobre el ‘storytelling’, el ‘relato emocional’ y muchas metáforas teatrales son otros de los contenidos: «En definitiva, el lector encontrará un libro que intenta ser divulgativo, entretenido en la lectura y al mismo tiempo, con ejercicios prácticos para mejorar las diferentes fases del proceso retórico e incluso también con técnicas para mejorar la memoria», concluye.

Juanjo Prats presentará oficialmente el libro en Valencia el día 3 de marzo. El 6 de abril en su Carcaixent natal y posteriormente en otras localidades de La Ribera.