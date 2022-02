Baja la presión hospitalaria en Alzira por el descenso de contagios

El número de contagios está en claro declive desde hace varias semanas. Siguen sumándose positivos pero menos, lo que marca la clara tendencia de remisión del virus, aunque todavía no cabe que bajar la guardia.

Ayer Sanidad Pública dio a conocer los últimos datos sobre la pandemia y son esperanzadores. Alzira ha tenido 936 positivos en menos de una semana. No es un dato menor, pero la clave está en que la cifra de contagios fue superior en los datos facilitados el lunes, que reflejaron 1048 casos nuevos, lo que quiere decir que ha habido un descenso, concretamente 112 contagiados menos. De igual manera, la incidencia también baja. De 2332 casos por cada 100.000 habitantes, ha pasado a 2082, 250 puntos menos.

Aún así, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alzira, Gemma Alós,esperaba una decadencia más acentuada: «Pensaba que la bajada sería más rápida, pero no obstante está siendo progresiva y eso es también muy buen dato», indica a Levante-EMV.

En un mes las Fallas estarán listas para dar su pistoletazo de salida, tras dos años de fiestas nulas o incompletas. Al respecto, Alós cree que se podrán disfrutar de los festejos, aunque con cuidado: «Respecto a tener controladas las Fallas en ese sentido no sabría qué decir. Por la senda por la que está yendo la pandemia pienso que dentro de un mes estaremos mucho mejor que ahora, sin duda», añade. Alzira disfrutará de unas fallas completas por primera vez desde 2019, aunque no serán como aquéllas, pues en los actos más multitudinarios la mascarilla será obligatoria. «La transmisión comunitaria no es tan rápida como hace unas semanas y eso es bueno, ya no hay aulas confinadas en colegios como ocurría anteriormente y eso es muy buena señal», prosigue. Muchas poblaciones, por ello, ya han bajado su nivel de emergencia. Alzira ha pasado de extremo (4) a moderado (2).

Menos ingresados

Al haber menos contagiados, hay menos ingresos en el hospital. Ahora mismo la presión es «bastante baja», y como máximo han llegado a tener a 3 personas en la unidad de cuidados intensivos. Fuentes hospitalarias consultadas, indican que en esta última ola, el número de ingresados «no ha llegado a sobrepasar una planta» como sí ocurrió en oleadas anteriores en la pandemia.