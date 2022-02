Tala 4 hectáreas de caqui "porque la cosecha ya no es nada rentable"

En La Pobla Llarga ya hay 4 hectáreas menos de caquis. El dueño de los terrenos donde estaban plantados los árboles tuvo que arrancarlos ante las pérdidas que le genera la cosecha.

Blas Bernacer es un agricultor de La Pobla Llarga que a sus 31 años se ha visto obligado a prescindir de su campo ante la falta de rentabilidad: «El caqui ahora tiene importantes plagas y estándares de calidad cada vez más altos que producen un destrío en la fruta superior al normal», señala a este periódico. Otra problemática que menciona es la del precio, la gran espada de dámocles sobre los agricultores: «Valencia es el mayor productor a nivel mundial de caqui. Nos dicen que no tiene salida cuando los supermercados la están vendiendo sobre los 2 euros el kilo y a nosotros, como mucho, nos lo están pagando a 0,30 cuando a mi, producir un kilo me cuesta 0,20 sin contar jornales. Trabajamos y perdemos dinero», añade. De su producción, explica que, en el mejor de los casos, obtendría un sueldo mensual de 800 euros: «El rendimiento máximo de cada árbol me generaría, en mis 4 hectáreas, unos 140.000 kilos de caqui. He llegado a rozar ese sueldo en el mejor momento», añade. Cada año aparecen nuevos obstáculos que hacen menguar las ganancias: «Plagas cada vez más resistentes, como el cotonet o la mosca blanca. Esto cada vez va a más. Con tantos problemas, se pierde la rentabilidad», se lamenta.

El gran problema

Bernacer acusa directamente a quienes les compran la fruta: «Tengo claro que el principal problema son los compradores de Valencia. Pactan precios beneficiosos para ellos e imponen una comisión del 3% por corretaje, lo que cobra un intermediario que no existe. Encima, redactan los contratos de compraventa en los que ponen las cláusulas que les da la gana. Eso solo pasa en Valencia», protesta. Asimismo, recalca el tema del IVA en los precios que se negocian: «Se ríen en nuestra cara diciendo que en otros sitios se paga a tanto cuando se sabe que el precio fuera de Valencia se pacta sin incluir el 12% de IVA y aquí lo pactamos con el impuesto incluido», especifica.

«Sin dinero para denunciarles»

Entre los agricultores existe la preocupación de perder la venta de su fruta. Ante ello, muchos acceden a lo que el comprador establezca. Bernacer lo califica de «política del miedo» por la que los compradores «hacen lo que quieren con los agricultores, que cedemos cada vez más pese a que nos están quitando poder adquisitivo. No podemos ni llevarles a juicio porque no tenemos dinero». En base a los bajos precios, el agricultor de La Pobla Llarga, amplía: «Debido a que el campo está tan mal pagado, no hay gente que sepa recolectar. Los que vienen de parte del comprador no saben y tiran caquis buenos al suelo y muchos malos los dejan en los cajones, que nos penalizan. Además, establecen a ojo el peso, cuando para otras frutas se pesa el camión».

«Se incumplen las leyes»

Este agricultor también arremete contra los gobernantes: «Se firmaron leyes que prohibían vender fruta por debajo de su coste de producción, cuando estamos haciéndolo y nadie lo controla». Como tampoco se controla la prohibición de que los supermercados utilicen la fruta como ‘gancho’ para atraer clientes, al igual que el etiquetado: «Te venden ‘naranja valenciana’ e indican, en pequeño, que es de origen sudafricano. Una estafa».

En definitiva, Blas lleva «diez años en el campo. Me iré a una ETT a buscar otro trabajo. También probaré a plantar otras variedades de naranjo, por no tener el campo parado. He perdido el dinero y la ilusión», concluye.