És l’hora de soterrar les vies del tren a Sueca

Diu Albert Espinosa que si ens ensenyaren a perdre, guanyaríem sempre. Assumit això i acostumat a fer costat al bàndol dels perdedors, tinc la sensació que la defensa de determinades causes sempre són una victòria. Així, m’he proposat revifar una vella reivindicació amb l’únic propòsit d’obsequiar un triomf als veïns de «l’altra banda de la via». Ho faig des de l’empatia de ser fill de «l’altra banda de la carretera». De fet, mai podré agrair les lliçons de mon pare. Ell, acompanyat de molts altres, varen fer possible que finalment instal·laren uns semàfors que feren més segur creuar l’N-332. Aquelles mobilitzacions ciutadanes, amb la pertinent denúncia de la Guàrdia Civil i pas pels jutjats, finalment varen possibilitar el desitjat desdoblament de la carretera. Sense tots aquells que varen donar la cara mai hagués estat possible. Algú ho havia de dir!

Ara, amb el desdoblament executat (altra cosa és que el govern espanyol i l’ajuntament arriben a un acord per transformar l’antic traçat de la carretera en un bulevard), cal esborrar l’altre mur que continua dividint Sueca. Tot i saber que el vent bufa a la contra, no em resistiré a alçar la veu i reclamar el soterrament de les vies del tren.

Sense dubte, quan el 19 d’agost de 1878 es va inaugurar l’estació de ferrocarril (l’any que ve farà cent quaranta-cinc anys) Sueca es va connectar a la modernitat. De fet, un segle després aquells camins de ferro varen ser aprofitats per a impulsar una indústria lligada a l’exportació de taronges via ferroviària. Ara, en canvi, els raïls no només ens han convertit en una ciutat dormitori ben comunicada amb el Cap i Casal, sinó que ens divideixen físicament i socialment. Si!, la via ben igual que la carretera, dóna peu a ciutadans de primera i de segona, a veïnats del centre i de la perifèria, a persones amb accés a serveis i a persones condemnades a no disposar de les mateixes oportunitats. Són les diferències de viure al carrer de la Mare de Déu (Mare de Déu quin carrer!), al «Barrio indio» o a prop de la «Venta de los gatos».

Només per acabar amb les diferències cal soterrar les vies del tren. Millorar la vida de la gent paga qualsevol lluita i fa massa anys que en sentim parlar sense cap acció concreta. Per què no recuperem l’esperit de lluita que va fer possible treure fora la carretera? Sincerament, estic convençut que ara és l’hora. Serà una victòria col·lectiva, serà la victòria d’aquells que han aprés (hem aprés) a perdre i de les derrotes fer-ne un èxit.