El núcleo de la resistencia

En el casco antiguo se respira la misma paz que en el nuevo, con la diferencia de que a esa tranquilidad se le suma el sonido de fondo que genera el agua del río, a veces ensordecido por los coches que pasan: «Cuidado, que por aquí pasan pocos, pero algunos van disparados», comenta Desi, mientras tiende la ropa en su terraza, en una de las primeras casas existentes en la entrada del viejo Gavarda. Lleva 12 años viviendo junto con su marido en ese inmueble, una antigua vivienda con la que ambos están encantados: «Mi marido es de Gavarda y nos quedamos la casa familiar porque era propiedad de sus abuelos. Yo me siento muy cómoda viviendo aquí, pues me encanta la naturaleza y aquí tengo campos para pasear, tengo el río enfrente y mucha tranquilidad», indica. Preguntada por si cree que en el núcleo moderno viviría mejor, contesta: «Arriba también hubiera estado bien, pero no es esto», concluye. Sorprende su juventud, pues es de los pocos jóvenes que residen en el pueblo antiguo. Concretamente, son tres las viviendas en las que vive gente nueva, algunos probablemente atraídos por el sosiego que aporta el viejo Gavarda, en contra del bullicio de las grandes ciudades.

Paseando por sus calles se encuentran José Luís Núñez y su esposa, que toman el sol mientras caminan tranquilamente con su perro. Él fue alcalde de Gavarda entre los años 1999 y 2003. Y accede gustosamente a hacerse una foto y a contar su experiencia para el Levante-EMV. Ellos fueron de los pocos que no abandonaron su casa de siempre y hoy no lo cambiarían por nada: «Aquí tenemos todos los servicios básicos y, cuando necesitamos comprar, subimos al pueblo nuevo», indica ella. Núñez recuerda lo que costó escriturar las casas nuevas, algo que llevó años y que completó él al llegar a la alcaldía: «Yo arreglé todas las escrituras de las viviendas, pues la mayoría no estaban formalizadas legalmente», detalla. A su alrededor quedan los vestigios de lo que en su día fueron las casas. Contemplándolos, comentan pesimistas: «Algunos desean que este pueblo volviera a ser lo que fue en su día, pero es difícil. Construirse una casa nueva aquí costaría más que comprarte una vivienda en la capital, porque a nivel de infraestructura, el núcleo está mal, los desagües de las viviendas derruidas están mal, eso las que los tenían, y deberían construirse nuevos, cavando suelo por las calles hasta llegar al alcantarillado central, lo que dispararía el precio y lo hace inviable», concluyen.