Una simfonia de125 anys a Real

En octubre del 2018, la Banda Unió Musical Lira Realense de Real, va complir 125 anys de la seua fundació. Un document a mode de Reglament o Estatuts, és la prova escrita que a finals del segle XIX, el moviment musical valencià, emparentat també amb la Renaixença, prenia part en Real, de la mà dels cinc realers que moguts per la seua afició, i com reflexen en el document, donaren vida a «una Banda filharmònica i purament local amb la col·laboració dels seus components», que avui encara perdura.

Aquells homes que prengueren la iniciativa i que signaren el document fundacional foren: Francisco García Chermés, llaurador i ferrer de professió que fou el president fundador; José Pérez Chermés, llaurador; José Fort Chermés, llaurador, poeta en valencià; Camilo García Chermés, mestre d’aixa, constructor i reparador de carros, germà de Francisco i per últim Vicente Sebastián, gendre de l’escriptor José Fort. Amb aquestos cinc fundadors, els seus fills i alguns familiars, va arrancar el moviment musical de Real, en el que també hem d’incloure alguns membres més com Ricardo Lecha Muñoz, mestre nacional i redactor del document; Isidro María Sebastián, llaurador i Luis Jorge Pérez, també llaurador, que va facilitar el primer local d’assajos en el Carrer Nou nº 21.

Esta iniciativa va comptar amb l’ajuda econòmica del Rector de la localitat En Ramón Cortina Bayarri, Rector de Real durant més de vint-i-cinc anys, natural de Meliana i fill d’una acomodada família de l’Horta de València, el qual va prestar el primer auxili monetari per a la seua constitució i organització. També cal nomenar el seu primer Director, En Cosme Bonet Raige, segurament natural de L’Alcúdia i que es va quedar a viure a Real, per a poder exercir millor les seues funcions.

Per a la cel·lebració dels 125 anys, la Junta directiva havia previst l’edició del llibre amb la història de la banda, però la mancança de diners va impedir portar a terme el projecte. Fou al març de 2020, quan la directiva reprén el projecte i amb les ajudes de la Conselleria de Cultura, i de l’Ajuntament de Real, posa en marxa la publicació del llibre que veia la llum en gener de 2021.

Les restriccions derivades de les normes sanitàries per motiu de la pandèmia covid, retrasaren la presentació pública del llibre que hagué d’esperar al 22 de maig passat, on en un concert amb l’aforo limitat es donava a conèixer el llibre en qüestió.

El concert, dirigit pel Mestre Cornelio Gómez Navarro, fou un recorregut per les obres que han jalonat els èxits de la banda en diferents certàmens i que formen part del seu imaginari col·lectiu: «¡Viva el Rumbo!», en el certamen de CIFESA en 1951; «Luisa Martín» certamen de Carcaixent en 1974; «Robin Hood, Prince of thieves», certamen Diputació en 1995; així com obres de compositors que han segut músics de la banda: el pasdoble «Conyac Monte-Real» del Mestre Vicente Galdón, que evoca el passat vitivinícola del poble i una indústria licorera desapareguda; «l’Entrà de festes» del músic i director Javier Polo i «Nostalgia 3er moviment de la suite Orbe» del músic de la banda, professor de conservatori i compositor Jaime Casas Pla, «Flores Españolas» del que fou director Guzmán Carcel Pedro, per a finalitzar amb un preludi premonitori, el pasdoble de Rafael Talens Pelló, «Gloria Ramírez», que la banda va interpretar en el XI Certamen de Música de cinema, Ciutat de Cullera, juntament amb la banda sonora de «Star Wars», i, on la Unió Musical Lira Realense, dirigida per Cornelio Gómez es va emportar el primer premi.

Este primer premi ja constituïa el nové dels aconseguits per la banda, havent d’afegir als anteriors de 1951 i 1974, els aconseguits en: Diputació 1998. Comunitat Valenciana 1998 Xest; Nacional Ciutat de Cullera 2000, Internacional Ciutat de València 2001, amb Menció d’honor; Diputació de Valencia 2006 i Aranda de Duero 2014, sense oblidar els segons i tercers premis pels quals també hagué que treballar.

A part de les seues actuacions en el poble, la banda ha segut una banda viatgera: Alcoi, Alberic, Alzira, Torrent, Gijón, Valladolid, Cantavieja, Palma de Mallorca, Alfaro, Aldaia, Madrid, Vilajoiosa, formen un itinerari d’alegría i art, sent constant la seua presència en les falles de València, destacant l’actuació des de fa quasi quaranta anys en la Comissió de la falla Mossén Sorell-Corona, i, des de fa més de vint anys en la processó del Sant Soterrar de l’Alcúdia acompanyant a la Confraria de La Flagel·lació del Senyor.

Però com la banda els bons moment els celebra també tocant, hagué d’esperar al dissabte 30 d’octubre per en un passa carrer repartir el llibre pel tot el poble i donar-lo a conèixer a la gent. El volum de 240 pàgines amb profussió de fotografies, portada dissenyada per Lidia Blasco Alemany, correcció lingüística de Isa Perpiñá, Lidia Torrent, Africa Romero i Amor Clemente, amb els pròlegs de Gerardo López Alcalde de Real, Sergio Forés president de la UMLR i del Catedràtic Javier Paniagua, ha segut rebut per la gent de Real molt favorablement.

En l’actualitat dirigix la banda el jove Professor natural de Xiva, D. Juan Manuel Alarcón García, amb qui la banda espera continuar la senda de millorar el seu nivell artístic, fomentar l’afició a la música, repartir alegria allà per on va i continuar aconseguint èxits artístics tal com ho ha vingut fent al llarg de la seua història.