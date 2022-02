Vecinos de Alzira a 20 km de distancia

El alcalde, Diego Gómez, ha respondido que no tenía conocimiento de este malestar generalizado: «Es la primera noticia que tengo». Asimismo, al respecto indica que: «Las quejas que se hagan por los canales establecidos siempre son escuchadas. Nuestros servicios públicos participan de todas las quejas vecinales. Siempre tomamos nota y prestamos atención al tema objeto de la queja», indica a Levante-EMV. Añade, además, que: «En cuanto a caminos, basuras y demás desde el ayuntamiento estamos pendientes de esos temas, siempre hemos tenido contacto directo con la gente de La Garrofera, y en ese sentido hemos hecho algunas cosas». Gómez insiste en la voluntad del consistorio por ofrecer una respuesta satisfactoria ante las demandas del vecindario de la pedanía: «Si se trata de una cuestión de limpieza, tema de mantenimiento de las palmeras, zona de árboles y demás, lo vamos a mirar y trataremos de darles respuesta, evidentemente», concluye.

El término municipal de Alzira está dividido en dos sectores. Uno de 83,24 kilómetros cuadrados y otro de 28,22 : La Garrofera. Este pequeño núcleo de población alzireño, tiene apenas 51 habitantes de los que solo dos siguen empadronados en la capital de La Ribera. El resto está censado en Tous.

Unos escasos cien metros les separan del núcleo urbano de la localidad vecina y de allí se sienten. Los habitantes de La Garrofera lamentan que sus viviendas no pertenezcan al municipio que fue trasladado por la construcción de la presa: «Saldríamos ganando todos», declara un vecino. Y es que los habitantes de La Garrofera de Alzira denuncian que se sienten abandonados por el ayuntamiento. Una vecina, al respecto, declara que: «Solo se acuerdan de nosotros a la hora de pagar. Nos sentimos abandonados. Además, prácticamente todos estamos empadronados en Tous porque así tenemos cerca todos los servicios, aquí hay gente mayor que no puede estar dependiendo del coche para ir al médico a Alzira, por lo que nos sentimos más de Tous. Solo nos sentimos de Alzira a la hora de pagar», protesta.

Socavones en los caminos

Asimismo, otro residente aprovecha la intervención de su convecina para recalcar la falta de limpieza y mantenimiento que, a su parecer, tienen las calles y caminos del término municipal, algo a lo que otros vecinos asienten: «Los caminos de aquí de La Garrofera tienen muchísimos baches que fastidian la suspensión de nuestros coches, igual que los matorrales que hay en cada lado de los caminos, que ni se molestan en venir a cortarlos, y cuando pasas con el coche te lo ralla», reprocha. «Las calles están limpias porque nos molestamos los vecinos en barrer nuestra parte y de las plantas ya ni hablamos, porque es voluntad nuestra quitar las malas hierbas y podar los rosales, porque aquí el ayuntamiento no viene para nada», se queja otra vecina, que añade: «Tous está siempre limpísimo, que da gusto, pero aquí, nada. Si la Garrofera formara parte de Tous, otro gallo cantaría».

Respecto de las zonas con árboles y plantas, otro vecino señaló a una de las palmeras existentes: «¿La ve? Tuvimos que llamar a Alzira para que vinieran a arreglar las palmeras, porque no hace mucho hubo un episodio de aire muy fuerte y caían ramas, que podrían haber causado una desgracia si llegan a caerle a alguien encima. Además, ya estaban bastante faltas de mantenimiento. Solo arreglaron una. El resto están sin arreglar, ¿hay derecho a eso?», recalcó haciendo ver que, efectivamente, las otras palmeras carecían de su correspondiente mantenimiento.

El hastío del vecindario de La Garrofera es más que evidente, pues manifiestan su total disconformidad con lo que ellos consideran que es una la falta reiterada de mantenimiento y de limpieza del lugar por parte del consistorio alzireño.

Toda su vida allí

El vecino José Martínez Martínez es el más veterano de todos ellos. Se encuentra junto a su esposa a las puertas de su domicilio tomando el sol y no duda en ofrecer su testimonio. Fue alcalde pedáneo de La Garrofera durante la dictadura y la transición. Por ello, siente a la pedanía muy a dentro suyo y manifiesta el dolor que siente al ver, según él, el «abandono» al que el Ayuntamiento de Alzira les tiene sometidos: «Los caminos de La Garrofera, antiguamente, eran de tierra. Durante mi época de mandato, fuimos los propios dueños de los terrenos quienes no pusimos de acuerdo y pagamos de nuestro bolsillo para ir poco a poco asfaltándolos. Me apena ver la falta de mantenimiento que ahora tienen, con el cuidado que nosotros siempre pusimos en ellos», se lamenta. Asimismo, aprovecha para quejarse por los, a su juicio, elevados impuestos de su vivienda: «Lo que no es normal es que yo por mi casa, arreglo a metros, pague lo mismo que uno que tiene vivienda en pleno centro de Alzira», reclama.

El ayuntamiento se compromete a responder