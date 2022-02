Trenzano niega la acusación de discriminación salarial

Intersindical aseguró ayer que la brecha salarial entre los funcionarios municipales de Algemesí ha aumentado un 4,46%. La alcaldesa, Marta Trenzano, negó rotundamente esa discriminación y aclaró que los salarios, por ley, «se basan en la responsabilidad y la titulación, no en función del sexo de la persona».

Intersindical defiende que la diferenecia salarial entre hombres y mujeres funcionarios del consistorio llega a los 1.700 euros anuales, pero la primera edil replica: «Su argumento no se sostiene. Los funcionarios de nivel A1, por ejemplo, no pueden cobrar igual porque sus responsabilidades varían en función del departamento. Un A1 de administrativo no es igual que un A1 de informática, que si se cae el sistema y está de vacaciones tiene que venir. La titulación, funciones, sueldos y complementos salariales de un puesto los determina la ley, no me los invento yo. Y no se sabe si una plaza la va a cubrir por oposición un hombre o una mujer», concluye.