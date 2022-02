Compromís y PSPV, sin apoyos contra la macroplanta solar

La oposición de Carcaixent consiguió tumbar ayer los informes elaborados por los servicios técnicos municipales que fundamentaban el rechazo al proyecto de construcción de una macroplanta fotovoltaica en El Realenc por el presunto incumplimiento parámetros urbanísticos. Los votos en contra del PP, Units, Ciudadanos y el edil no adscrito Juan Albert fueron suficientes para dejar en minoría al gobierno local, integrado por Compromís y el PSPV.

El pleno extraordinario celebrado ayer por la mañana tenía como finalidad de definir la posición del ayuntamiento ante la implantación de la macroplanta fotovoltaica en las montañas de la localidad. Los informes de los servicios técnicos municipales indicaban la nula idoneidad del proyecto por incumplir el Plan General de Urbanismo y no disponer de la documentación que el consistorio requirió a la empresa, relativa al impacto medioambiental del proyecto, y que la compañía nunca le facilitó.

La oposición votó en contra de esos informes y recalcó al alcalde que la documentación sí existe y que el ayuntamiento no insistió en pedir: «La empresa tiene informes que los técnicos dicen que no existen. Si al ayuntamiento le falta un papel lo tenía muy fácil para que los técnicos pudieran haber valorado correctamente. Esos informes son de la Dirección General de Cambio Climático y la Dirección General del Instituto Geológico y Minero de España en lo que han dado el visto bueno al proyecto. Tan ilegal no será» », indicó la concejal de Units per Carcaixent, Ana Calatayud.

Por su parte, Carolina Almiñana, del Partido Popular, justificó su voto en que ningún informe de los técnicos entra a valorar el impacto económico para Carcaixent que provocaría un proyecto de esa envergadura. «Para otros proyectos el gobierno local sí que ha incluido ese tipo de información», a lo que añadió: «pensamos que el bipartito no está gestionando correctamente este tema, políticamente hablando, desde el inicio».

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, manifiestó su sorpresa porque la oposición «que en el pleno anterior se abstuvo» haya dejado en esta ocasión «a los técnicos con el culo al aire, con unas exposiciones basadas en socio-economía, no en un expediente de gestión urbanística, que es de lo que se trataba. Ha sido un error garrafal por su parte, han cuestionado los informes e insisten en que los técnicos deben de ir detrás de la empresa para pedir documentación cuando el procedimiento dice que es el promotor el que debe aportarlos».

Para el primer edil, este es uno de los temas «más importantes de toda la legislatura y lo han tumbado por cuestiones políticas. Le han dado una patada al gobierno pero ha ido directa a la boca de los ciudadanos», lamenta. «Demuestra el talante de las personas que están en el ayuntamiento. Espero que el proyecto no prospere. No me imagino el campo de Carcaixent y el paisaje completamente lleno de placas solares», concluye.