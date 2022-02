El alcalde anuncia que no se quedará parado

El alcalde y su equipo de gobierno confían en las conclusiones del personal técnico del consistorio plasmadas en los informes, que «contienen información contrastada que no se puede ni se debe cuestionar», indica Salom. Por ello, y pese a que la moción no prosperó ayer, el primer edil tiene claro que: «No voy a quedarme parado por decisiones políticas irresponsables que no consideraron los informes, que indican que el proyecto incumple el plan general urbanístico. Los voy a enviar al lugar correspondiente para que los tengan en cuenta», termina.