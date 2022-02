El alcalde de Corbera de 2011 a 2019 y actual concejal de Urbanismo por Compromís, Jordi Vicedo Giménez, y la secretaria-interventora del consistorio, Soledad Martínez Vallet declararon ayer ante la sección primera de la Audiencia de València, que los juzga por presunta prevaricación y exacciones ilegales, que el dinero que entregaron las empresas que explotan la cantera del municipio (196.448,69 euros entre 2012 y 2017) era para el consistorio, "el dinero se reflejaba en los presupuestos". El regidor añadió que "no había informes en contra" respecto a estos pagos en metálico o mediante cheques que la secretaria-interventora admitió que "el pago me lo hacían a mi. Entregaban el cheque y se ingresaba en la cuenta municipal" además de "reflejarse en los presupuestos. Todo era ingresos patrimoniales". Unas aportaciones que estaban amparadas, según la interventora, por el "artículo 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que permite a los ayuntamientos firmar acuerdos y convenios". Un convenio, precisamente, suscrito con una de las empresas que explotaba la cantera, y que se remonta a casi hace veinte años. "Los hechos venían de 2004", aseguró Vicedo a preguntas del fiscal del caso, aunque admitió que como alcalde "ni hice el protocolo [de 'colaboración' con la empresa] ni realicé el seguimiento".

Tanto el exalcalde como la secretaria-interventora también declararon que la prórroga de la actividad se le denegó en 2018 porque "se le exige [a la empresa] el proyecto de las zonas [de la cantera] que ha de restaurar y no lo presentan" además de que la empresa "empezó a actuar en la zona en la que no estaba autorizada a trabajar" por lo que el alcalde ordeno la paralización y precinto de la actividad extractiva, tal como admitió Jordi Vicedo. "Me pareció una resolución ajustada a derecho", remachó la secretaria interventora.

Una versión muy distinta ofreció el empresario y querellante en esta causa, Joaquín Magalló Ferrando, quien explicó que el pago de las cantidades se establecieron en un decreto de alcaldía de 2014 "con compromisos de pagos de 60.000 euros anuales y mejoras para el municipio". Aunque el empresario defendió que "no fue un acuerdo, fue una imposición. O pagas o no trabajas. Y cuando dejé de pagar ordenaron el cierre el 1 de diciembre de 2017". El empresario, que es propietario de "una parte de la empresa" de la cantera y de los terrenos aseguró que no pudo completar la restauración de la cantera, "a la que estoy obligado por ley y que debo cumplir porque si no la dirección general de Minas me impone una sanción". Una obligación que se le complicó, según justificó en su declaración, "de 2007 a 2012 no pudimos cumplir los plazos porque debido a la crisis las 74 empresas que se dedican a la extracción de áridos cerraron por la crisis. Hemos cumplido en la medida que hemos podido". Al tiempo que recordaba que para poder restaurar la cantera precisa de "tierras extraídas de otras canteras. La restauración de la cantera supone intervenir en ella, según lo estipulado en la declaración de impacto ambiental. Hay que poner una capa de tierra porque sobre la piedra no crece nada".

Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de València solicita para el regidor Jordi Vicedo 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 12.000 euros. La secretaria municipal se enfrenta a 12 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros. El Ministerio Público también exige el pago de una indemnización de 196.448, 69 euros para las empresas Áridos Romafé SL (174.393,71) y Canteras y Áridos Llaurí SL (22.054,98 euros), cantidad de la que responderá el Ayuntamiento de Corbera como responsable civil subsidiario.

Según el relato de la Fiscalía, la cantera Girtal de Corbera cuenta con el derecho minero de extracción desde el 30 de septiembre de 1986, ampliada el 18 de enero de 1996. La cantera contaba desde 2004 de licencia de explotación, por lo que "se gravó dicha actividad con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas. En 2012 expiró la licencia por lo que Áridos Romafé solicitó una prórroga al Ayuntamiento de Corbera, que fue denegada el 3 de julio de 2012. Aunque "por resolución de alcaldía de 13 de octubre de 2014 se concedió una prórroga de licencia hasta abril de 2015 que, en lugar de ser gravada por los tributos legales (el ICIO y la tasa por licencias urbanísticas) se condició a una serie de pagos y prestraciones, todos ellos arbitrarios, impuestos a la mercantil concesionaria de la licencia, sin base legal alguna y que ésta tuvo que aceptar para poder seguir con la explotación", según el relato del Ministerio Público.

El juicio quedó ayer visto para sentencia.