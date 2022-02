Salvem El Realenc exige a la oposición que defienda los espacios naturales

Las reacciones al pleno extraordinario del miércoles en Carcaixent, no se han hecho esperar. El colectivo en defensa de El Realenc ha manifestado su disconformidad con la postura tomada por los miembros de la oposición del ayuntamiento respecto a la macroplanta solar a quienes exige «rectificación».

‘Salvem El Realeng’ ha calificado de «vergonzoso» que los representantes públicos de la oposición realizaran afirmaciones «muy graves» y acusaran a empleados públicos de incluir valoraciones personales en los informes, como afirmó en su intervención la concejal de Units per Carcaixent, Ana Calatayud. Al respecto, Vicent Giménez, representante del colectivo, expresa su sorpresa: «Ella estuvo en una asamblea que hicimos en noviembre y alegó que esperaría a los informes técnicos para pronunciarse. Ahora los deja de lado y pone en duda el trabajo de los funcionarios», explica a Levante-EMV. Tampoco daban «crédito» al argumentario empleado: «Podíamos entender alguna abstención, pero no una votación en bloque para tumbar los informes, justificándose en argumentos sin fundamento», comenta. Para Giménez los técnicos valoraron negativamente el proyecto por «falta de elementos», esto es, la documentación no remitida por la empresa: «Es un ‘pídeme lo que quieras y yo luego haré lo que me dé la gana’. No entiendo por qué no entregaron los documentos al ayuntamiento», añade. La oposición alegaba la ‘facilidad del consistorio para pedir los papeles que les faltaban a los técnicos’, a lo que Giménez replica: «Cuando una persona pide un permiso de obras, debe aportar los documentos exigidos. Si no, el ayuntamiento no va a insistir, la interesada no es la administración, y la oposición se justifica cargando esa responsabilidad al ayuntamiento. Muestran un desconocimiento absoluto de procedimientos administrativos», señala. Por último, Giménez aclara: «Estamos a favor de las energías renovables, pero no de que se destruyan espacios naturales», termina.

El colectivo exige una «rectificación» y se plantea tomar acciones contra el incumplimiento de la normativa estatal por «intereses empresariales que pretenden destruir nuestro patrimonio natural».