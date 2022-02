Treinta años de «quinze en quinze»

El Club de Pilota Valenciana de Alzira vive su momento más dulce tras la celebración de su 30 aniversario. El club ribereño es toda una referencia en la Comunitat Valenciana en materia de formación que le ha llevado a serlo también a nivel de títulos. Y para corroborarlo, una imagen: los 84 pilotaris que fueron presentados el domingo en un acto muy emotivo y una cifra, los 53 podios de los cuales 21 son títulos que atesora desde 2004.

El club fue fundado en 1991 ya que, hasta entonces, el centenario trinquet de la calle Gandia estaba siempre ocupado por aficionados que impedían a los más pequeños desarrollar el deporte autóctono . Vidal López fue el primer presidente y un año después se creó la Escola de Pilota. Los hijos de los socios fueron los primeros alumnos, una veintena, que recibían las enseñanzas del expilotari profesional Jesús Rodríguez «Ferrer II». Ya en 1993 llegó el primer triunfo con el autonómico escolar de raspall que ganaron bajo el nombre del Alborxí, colegio al que iban la mayoría de los jugadores. El exprofesional Baldu sustituyó al «señor Jesús» en la dirección de la escuela y en 2001 Vidal López fue relevado en la presidencia por Eduardo López-Pintor Benavent.

Un momento crítico

Agosto de 2001 fue el inicio de un momento muy crítico. El club dejó de entrenar en el trinquet ya que era privado y no había dinero para alquilar la instalación. Los aficionados ya no podían jugar en su ciudad, con lo que decayó su actividad hasta perderse y los niños no tenían dónde entrenar. Durante cuatro años vagaron yendo al trinquet de Alginet o el frontón de Venecia, donde empezaron a desarrollar la modalidad del raspall. La mayoría de los socios dejaron el club y sin dinero no se podía pagar el profesor, de manera que un joven de 17 años, Edu López-Pintor Madrid, se hizo cargo de la escuela.

El propio Edu y Emilio Montalvá dieron al club el primer título absoluto de 3ª categoría en 2004. Un año después, Jesús Rodríguez vendió el trinquet al constructor Bernardo Casterá, que cedió la instalación hasta que encontrara comprador de los pisos proyectados. En 2007 el club ya presentó diez equipos, uno de ellos femenino que acabó en un quinto puesto. Eran más conjuntos que localidades con la solera de Genovés, Rafelbunyol o la Llosa.

La Federació Valenciana premió este impulso en el Dia de la Pilota que se celebra en València. Al año siguiente llegaría el galardón Paco Cabanes «Genovés» por la promoción del deporte entre las féminas. Por tercer año consecutivo el CPV Alzira fue premiado por ser el club con más equipos en el Autonómico, 20, el triple que el siguiente. Y no fue ése el techo porque se llegó a presentar 27 en 2010. «Fue una locura organizativa cada semana aunque muy reconfortante por ver a tanta gente compitiendo por nuestro club», explica el nuevo presidente, Edu López-Pintor. Alzira también recompensó al club con la Insignia de Oro de la ciudad. Además de los canteranos, se contó con Lluiset de Beniarrés y Roberto del Palomar que ganaron el campeonato de la máxima categoría de 2009, título que repitió el club dos años después con Lluiset y Juan II, con un subcampeonato entre medias. En 2011 se puso la mejor base para el futuro con la construcción del nuevo trinquet.

A nivel individual, al final de la primera década, destacó Guille Orón ganando la final sub-23 y convirtiéndose en profesional. Roberto Chordá brilló ganando el Cespiva sub-16 y también acabó jugando las partidas anunciadas de profesionales, donde ganó las ligas de raspall de 2015 y 2016.

Más de 50 podios

El club suma 53 podios, 21 títulos, 28 subcampeonatos y 4 terceros puestos. Si 2021 acabó bien, 2022 ha empezado aún mejor. El miércoles, Rubén Miravalles ganó a Albert de Tavernes Blanques la final de frontón al 4’5 de 2ª categoría. Hoy viernes Vicent Miquel reeditará la final de frontón de veteranos del año pasado contra Jose de Moixent, en esta ocasión en la versión reducida del 4’5. La concejalía de Deportes ultima la organización de las finales de raspall en el trinquet de Tisneres el fin de semana del 5 y 6 de marzo. Ya se han clasificado Edu López-Pintor en 3ª categoría y Marisa en veteranas. Cuatro más pueden certificar el pase este fin de semana.