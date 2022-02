Vicedo: «No claudicar ante la cantera me llevó a juicio»

El que fuera alcalde de Corbera entre 2011 y 2019, Jordi Vicedo, declaró el jueves, junto con la secretaria del ayuntamiento, Soledad Martínez, ante la sección primera de la Audiencia de Valencia, que los juzga por presunta prevaricación y exacciones ilegales. Ese día, ambos imputados fueron arropados por representantes de las ejecutivas comarcal y local de Compromís y un grupo de vecinos de Corbera, quienes les mostraron su apoyo y confianza por la gestión realizada «defendiendo los intereses del pueblo frente a los excesos de la pedrera», indican representantes de Compromís.

Tanto Vicedo como Martínez negaron los delitos que se les imputan, defendiendo con rotundidad su inocencia . El exalcalde sostiene que «nunca se le ha exigido a la empresa dinero a cambio de ninguna licencia». El hoy concejal de Urbanismo y Hacienda añade: «La restauración real de la cantera siempre ha sido objetivo de las negociaciones al respecto de las prórrogas concedidas».

Cargos públicos, vecinos y simpatizantes de Compromís defienden la inocencia de los acusados y sostienen que la denuncia responde al interés particular de la empresa. «Consideramos que no ha cometido ningún delito y que el procedimiento seguido se ajustó a derecho».

Vicedo manifestó ayer su agradecimiento público por las muestras de apoyo recibidas tanto por parte de su partido como de familiares y amigos: «Me he sentido arropado y animado por todos, lo que me da fortaleza para seguir adelante. Ahora toca esperar y creer que el tribunal será justo», señaló. Asimismo, valoró la «valentía mostrada al exponer su imagen y nombre» de quienes le apoyaron. Desde el pasado enero, muchos ciudadanos de Corbera, «más de cuarenta», de diferentes pensamientos y sensibilidades políticas, han decidido de manera espontánea publicar vídeos para evidenciar su apoyo del exalcalde: «Expresan su confianza en la gestión y manifestan que Jordi es una persona honesta», han enfatizado fuentes municipales. Los mensajes de apoyo mediante el lema ‘Jordi, no estàs sol’ se han ido repitiendo en la red.

A la salida del juicio, Vicedo calificó de «despropósito» lo que la acusación reclama al ayuntamiento: «Todo lo que dicen es una mentira, su acusación se basa en que se le exigió dinero, una mentira. Además, la empresa reclama pagos del año 2004, cuando yo aún no era ni alcalde», declaró, añadiendo asimismo: «Lo que los miembros de la acusación quieren es apartarme a mí, por no haber claudicado ante ellos».

Una vez concluido el juicio, Vicedo y Martínez están anímicamente «más tranquilos» tras haber explicado su visión de los hechos: «A nivel personal podrían haber hablado mucho antes para contrarrestar los numerosos ataques políticos que recibieron, pero ambos decidieron que esperar al momento procesal que fuera oportuno, y por eso han esperado hasta el día del juicio para exponer su versión», comentaron desde el ayuntamiento.

La cantera sigue abierta. Y Vicedo, en este sentido, subraya que los trabajos «siguen sin tener licencia pese a las sentencias administrativas favorables al ayuntamiento, que indican que la actividad debe paralizarse».