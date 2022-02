El Alzira busca reencontrar la victoria en Melilla tras cuatro partidos sin ganar

La UD Alzira jugará hoy a las 12 el segundo partido de su historia en Melilla. El 31 de enero de la memorable temporada del ascenso a 2ª A fue la anterior y única visita en que empató a cero. Ahora, el objetivo es bien distinto: ganar para retomar el ilusionante objetivo de jugar el «play-off» de ascenso a 1ª RFEF. Los alziristas llevan tres derrotas seguidas y un empate contra cuatro candidatos a jugar la promoción y ahora llegan equipos de la liga de los azulgranas. Melilla, Águilas, Mancha Real, Toledo y Marchamalo aspiran a evitar el descenso y, aunque como dice el clásico «no hay enemigo pequeño», son rivales del nivel del Alzira.

En el cuadro melillense la situación es más trágica. Con mayor presupuesto que los ribereños, llevan una sola victoria -contra el colista- en los últimos once partidos y están a dos puntos del descenso directo. La derrota contra el Mar Menor supuso la destitución de Manolo Herrero y el fichaje de Miguel Rivera, que dejó un gran recuerdo cuando dirigió al equipo norteafricano en la temporada 2003-04 en 2ª B, al quedar a cinco puntos del «play-off» a 2ª y lo clasificó para Copa del Rey. El técnico ha dirigido con posterioridad a Cartagena, UCAM Murcia, Leganés y filiales del Real Valladolid y el Almería. Para arropar a su nuevo entrenador y a su plantilla, la directiva melillense ha regalado una entrada a cada socio y abonado. Lo primero que quiere resolver es la fragilidad defensiva.

Rivera puede mantener su habitual 1-4-2-3-1 o alternar al 1-5-2-3. Tendrá dos importantes bajas por sanción: David Ámez y Jordán, además del lesionado Moha, mientras que son duda Asier Parra y Parla. Sí podrá contar con los autores del 68% de los goles de la actual plantilla: Rubén del Campo (6), Íker Fernández (4) y Fran Núñez (3).

Germán sigue en el dique seco

Curiosamente ya no está el autor del gol del triunfo en la primera vuelta en el Suñer Picó, Andrés García, que firmó en el At. Pulpileño. En el mercado de invierno también salieron del Melilla Nico Delmonte, Mahugo, Lucas Ligio, Kike López y Fran Bueno si bien, excepto el primero, no contaron para el anterior míster. De las incorporaciones, solo han destacado el central Munguía y el lateral izquierdo Endika Irigoyen, ex del Osasuna B que llegó a debutar en 2ª con el primer equipo pamplonica. No están funcionando igual Cham, procedente del Linense y Serginho, del Botev Vratsa de la liga búlgara.

Por parte, Dani Ponz volverá a contar con Kaiser y Selfa tras cumplir el partido de sanción. Por el contrario, continúa en el dique seco Germán, que sigue sin tener buenas sensaciones y aún pueden quedarle dos semanas para estar en condiciones de entrar en la lista de convocados. Zarzo es otra de las bajas importantes para este encuentro por un golpe sufrido en el entrenamiento mientras que Juanma, que ha tenido molestias en el abductor, estará ausente por sanción. Zarzo y Selfa estuvieron a las órdenes del nuevo entrenador melillense la temporada pasada en Mérida, y han podido aportar información del estilo de juego del malagueño.

Al técnico del Grau también le preocupa el estado del césped del Álvarez Claro y la lluvia y viento que se prevé. El equipo se desplazó en bus ayer a Alicante y tomó dos aviones a Málaga y Melilla. Tras el partido volverá a volar a la capital de la Costa del Sol y directamente a Manises.