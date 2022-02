Colección de altura en La Pobla Llarga

La Biblioteca Municipal de La Pobla Llarga acoge hasta el próximo 3 de marzo la exposición «Avions en la Guerra Civil», en la que el vecino Vicent Soler muestra parte de su extensa colección de maquetas de aviones: «Nunca jamás he llegado a pensar en que mi afición por hacer maquetas de aviones bélicos llegaría a tener una exposición», indica Soler a Levante-EMV.

Su afición empezó con 14 años -hoy cuenta con 63- por el regalo de un amigo: «Yo estudié en Cheste. Allí tuve a dos compañeros de Canarias que, cuando teníamos fiestas de fallas, los acogía en mi casa. Uno de ellos, como agradecimiento, me trajo de Canarias una maqueta de un avión del desembarco de Normandía. Desde entonces hasta hoy, cuento con 288 maquetas», relata.

Nunca se le pasó por la cabeza organizar una muestra con su colección: «Fue idea de mi amigo Ferran Pastor, aficionado a carteles y prensa de la Guerra Civil Española, conocedor de mi afición. Él habló con el concejal Ximo Vidal, que le pareció interesante y me propuso la exposición en pro de la pedagogía histórica», comenta. Y se puso manos a la obra. Seleccionó los aviones: «Aquí tengo 125 maquetas, 60 de los aviones que sobrevolaron España entre 1936 y 1939», cuenta. Después elaboró los carteles que acompañan a cada maqueta y se vio ante un particular rompecabezas: «Cada cartelito me ha costado muchísimo. Me pasé mucho tiempo pensando en qué escribir que pudiera dar una buena información a la gente neófita en la Guerra Civil. Aún así, son muy pocos los visitantes que se paran a leerlos, la gran mayoría miran más las maquetas», explica. Aún así, son muchos los escuchan sus lecciones de historia a las visitas en grupo: «Hay mucha gente que escribe en el libro de visitas de la biblioteca y han escrito que la exposición es muy ilustrativa y les ha gustado», comenta satisfecho.

Hay expuesta mucha variedad de aviones: «Están las maquetas del avión de Franco, del General Mola, el que bombardeó Guernika e incluso el que pilotó en España el hijo de Mussolini. También el modelo de los aviones que bombardearon el Mercado Central de Alicante en 1938 y otro con el que se mató el militar García Morato, el piloto que más aviones republicanos derribó. Tras la guerra, un equipo de filmación alemán quiso grabar un reportaje sobre su hazaña y le pidieron una exhibición. Una de las piruetas le falló, tocó el suelo y provocó un accidente del que no salió vivo», argumenta.

En otra mesa pueden verse maquetas de mayor tamaño que el resto: «Estas son a escala 1:18. Son aviones de la Segunda Guerra Mundial», especifica.

Mirar con lupa

La colección de Vicent Soler tiene una enorme dedicación detrás. Cada uno de los aviones en miniatura los ha pintado él con sumo cuidado, el mismo que pone en el montaje de las piezas: «Algunas son tan diminutas que necesito unas pinzas y una lupa», recalca. Pero también necesita la lupa para la exposición: «La utilizo, junto con una linterna, para mostrar a las visitas guiadas el interior de las cabinas de cada maqueta. El cuadro de mandos del avión, las palancas, el asiento, y hay algunos que hasta llevan el cinturón de seguridad», agrega.

La exposición estará abierta al público, en horario de biblioteca, hasta el próximo jueves. Preguntado por si repetiría la experiencia, responde contundente: «No. Necesitas mucho espacio, dedicar tiempo a preparar los detalles y materiales adicionales, como cajas de metacrilato para que no les entre polvo. No creo que haga nada más en el futuro», concluye.