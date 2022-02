Fotovoltaicas de alto voltaje

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. Grupo V. La UD Alzira, que realizó un buen partido, empataba en su feudo con el Murcia. La culpa la tuvo un penalti. Los azulgranas descienden al séptimo puesto de la tabla. Y en el grupo III de la Preferente, pese a perder frente al Juventud (3-1), el Carcaixent sigue líder a dos puntos de sus inmediatos seguidores. El Castellonense vencía al Alginet (1-2), l’Alcúdia ganaba en su campo al Aldaia (2-1) y el Alberic en el suyo al San Marcelino (2-0).

Ordenanza pionera. Montserrat regulará la obligación de asistir a las mascotas en accidentes. La modificación de la actual ordenanza también incorporará como aspecto novedoso la atención a animales de mujeres víctimas de violencia de género. El ayuntamiento que preside Josep Maria Mas recabará en una consulta ideas para completar la futura norma. Cabe señalar que existe un precedente en la ciudad murciana de Lorca que llegó a contar con una ambulancia para el traslado al veterinario. La Pedrera de Corbera. La sección primera de la Audiencia de Valencia se encarga durante esta semana de juzgar al exalcalde y ahora mismo concejal de Urbanismo y Hacienda de la localidad, Jordi Vicedo, y a la secretaria municipal. La Fiscalía les acusa de irregularidades en al concesión de prórrogas de licencias para la explotación de una cantera entre los años 2014 y 2017. La denuncia, respaldada por la plantilla de la cantera, acusa de presunta prevaricación administrativa y de exacciones ilegales.Los socialistas sellan la paz. Las dos familias del PSPV-PSOE en la Ribera Alta evitan el desgaste y se avienen tras la mediación del secretario provincial Carlos Fernández Bielsa. Parece ser que el acuerdo fue «bastante fácil y rápido» a tenor de las declaraciones efectuadas al diario por Carles Arques, el futuro secretario general. Se evitan así las primarias y se confirma el trabajo de consenso que ha caracterizado a la ejecutiva comarcal. Ahora el objetivo de los socialistas no es otro que «consolidar la remontada» y las grandes ciudades.

Diario de la pandemia. Casi 800 afectados menos alivian la pandemia en la antesala de las fiestas falleras. Se trata del descenso más acusado desde el inicio del año. Los contagios caen un 99% en Alzira si bien la incidencia se sitúa en 1.395 casos por cada 100.000 habitantes. En la comarca se llevan registrados 472 muertos desde el comienzo de la pandemia. En los últimos días se han producido tres más, uno en Alzira, que va en cabeza con 68 víctimas, otra en Sueca, con 46, y otra en Benifaió.Una compañía que triunfa. Y si lo hace es porque se lo merece. Me refiero a Maduixa Teatre, que acaba de conseguir un reconocimiento internacional. Los suecanos se han alzado con el Premio Feria Europea de artes escénicas FETEN 2022 que promueve la ciudad de Gijón como mejor espectáculo en la última convocatoria por la obra «Migrare». La obra fue estrenada en septiembre de 2021 y según Joan Santandreu, director del grupo teatral, la obra invita a la reflexión ya que se trata de cuatro mujeres que transitan por el espacio buscando su lugar. Una historia conmovedora que explora los límites del equilibrio con el movimiento.Previsiones. El Ayuntamiento de Alzira aprobaba el Plan Municipal ante el Riesgo de Inundaciones, un documento que identifica 22 puntos de vigilancia y 54 puntos críticos de inundación. Se afinan los protocolos de actuación que se han seguido en avenidas para dar una respuestas «ordenada» que minimice al máximo los daños. La experiencia ha permitido, sin duda, definir una red de puntos de control para tomar decisiones antes las crecidas.

Cullera actualidad. El consistorio que preside Jordi Mayor, a propuesta del concejal de Compromís Manel Joan Arinyo, acuerda reclamar a la radio y a la televisión pública valenciana una mejor pronunciación de las vocales abiertas por parte de los locutores. En otro orden de cosas también reclama la colaboración ciudadana para identificar a los autores de los robos de las rejillas y de las tapas de alcantarillado de la localidad. Y una buena noticia: el consistorio solicitará entrar de nuevo en la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Bien está. ¡Junts i a una veu, germans vingau!

La Diputación actúa. El castillo de Corbera, propiedad del ente provincial, mejorará su seguridad próximamente con una serie de obras que mejorarán su perímetro mediante la instalación de defensas metálicas en zonas donde no existe muralla por el riesgo de caída en altura que presentan. La antigua fortaleza musulmana, construida en el siglo XI sobre restos romanos, conserva el aljibe y otros restos interesantes. La diputada Mentxu Balaguer señala que la reapertura del recinto no se programará hasta completar la rehabilitación.Carcaixent y la macroplanta fotovoltaica. El equipo de gobierno (Compromís y PSPV) no cuentan con el apoyo del resto de partidos que tumbaron los informes de los servicios técnicos que fundamentaban el rechazo al proyecto de construcción de la macroplanta en El Realenc en el presunto incumplimiento de parámetros urbanísticos. Paco Salom lamenta la patada que le han dado al equipo de gobierno «que ha ido directa a la boca de los ciudadanos» al tiempo que anuncia que no se quedará parado.

El caso de la cantera de Corbera. Declaraban en la Audiencia de Valencia el alcalde de la localidad entre 2011 y 2019 Jordi Vicedo y la secretaria-interventora del consistorio Soledad Martínez. Vicedo alegaba que el dinero fue a parar al Ayuntamiento y el empresario que la aportación al municipio «no fue un acuerdo sino una imposición: o pagas, o no trabajas». La Fiscalía Provincial solicita para Vicedo15 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 12.000 euros y la inhabilitación durante unos años y una multa para la secretaria. El juicio queda listo para sentencia. Breves en titulares. «Investigan por maltrato animal el abandono en Alzira de un caballo famélico», «Cullera cierra 2021 con un superávit de casi 5 millones», «Sueca y El Perelló buscan turistas con gastronomía, paisaje y cultura», «La ilustradora de Sueca Llum Caselles publica su libro infantil «La Caixeta d’Inés» y «El Club de Pilota Alzira conmemora su aniversario con 84 alumnos en la escuela y más de 20 títulos».

Adiós al puente del Xúquer. El plan urbano de Alzira elimina el puente sobre el río que en su día fue concebido como prolongación de las avenidas Sant Patrons y Joan Calor por Tulell, ya que al otro extremo se le considera zona inundable.Comienzan las Fallas con fuerza. Las fiestas más esperadas se inician con la Crida. Ayuntamientos y JLF recuerdan las normas sanitarias.

Hemeroteca

Per estes dates fa setanta-cinc anys les comissions designades a l’efecte pels respectius ajuntaments procedien a demarcar, desllindar i amollonar els termes municipals d’Alzira, Guadassuar i Massalavés.

També per estes dates, fa vint-i-cinc anys, Alberic es feia amb el valuós solar de la Guàrdia Civil a canvi de construir el nou quarter als afores de la localitat. L’operació anava a garantir la permanència del cos en el municipi i enriquia el patrimoni local.

I fa un quart de segle s’iniciaven les obres de restauració que anaven a convertir el palau medieval dels comtes d’Orgaz de Sumacàrcer, seu de l’Ajuntament, en un edifici d’ús cultural i administratiu. Es pretenia que el caseró senyorial acollira amb el temps la biblioteca, l’auditori i el museu municipal.

AMB NOM PROPI LUPE FRÍGOLS

La gestora cultural Lupe Frígols va nàixer a Antella l’any 1962. La seua activitat professional està vinculada amb el món cultural i, sobretot, com a comissaria d’exposicions d’art contemporani.

Entre 1988 i 1994 va treballar com a tècnica d’art i coordinadora de sala en les galeries de Rafael Semper i Rita García del cap i casal. Entre els anys 1995 i 2015 va fundar i dirigir el Centre Cultural La Esfera Azul, espai que aglutina diferents disciplines artístiques, i va coordinar la producció de la primera Biennal de València amb Achille Bonic i P. Greenaway celebrada a l’IVAM-Centre del Carme.

Lupe ha fet treballs de gestió cultural i direcció de producció en l’Associació de Professionals de la Dansa de la C. Valenciana i ha coordinat i programat concerts. Entre els anys 2008 i 2011 va dirigir i comissarià el Festival Internacional d’Investigació Artística de València i ha comissariat exposicions celebrades a La Nau, la Sala Parpalló, el Botànic i a Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, al Museu de Huelva i a Fairview Galery, la Fundació Ibèria, l’Institut Cervantes i la Fira CIGE, tots quatre a Pequín. Entre 2007 i fins al 2016 va dirigir les activitats culturals de l’Institut Confucio de la Universitat.

Lupe està especialitzada en art xinés i treballa amb artistes com Cang Xin, Jiang Zhi, Tsen Wei-hao i Chen Xiong Wei i va obtindre el Premi Bancaixa 2010 a la millor direcció de pràctiques d’empresa.