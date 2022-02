«El fraude es sin duda la nueva corrupción y resulta más difícil de detectar»

Cuando llegó al Ayuntamiento de Alzira hace diez años se encontró con un incipiente proceso de digitalización. ¿Cómo ha cambiado en esta década?

Siempre que se consigue un logro hay que reconocer lo que han hecho los que estaban antes y en este sentido quiero reconocer el trabajo de los compañeros que ya estaban. En estos diez años creo que hemos avanzado mucho en digitalización. Es un hecho demostrado que el Ayuntamiento de Alzira es hoy puntero en muchos aspectos de la administración electrónica y está reconocido como uno de los mejores de España en ese ámbito, pero es verdad que ya se había iniciado el proyecto gracias al responsable de Informática, Julio García. Con mi llegada pudimos darle el impulso definitivo, alcanzando una dimensión global. Faltaba la perspectiva de la parte jurídica de la administración electrónica y la organizativa, y es ahí donde más pudimos aportar. Pero hitos que en el 2012 ya se habían cumplido como la facturación electrónica son mérito sobre todo de Julio.

El papel ha pasado la historia en el ayuntamiento. ¿Es el principal cambio?

Es uno de los cambios, pero hay muchos más. El Ayuntamiento de Alzira fue pionero en cuestiones como contratación electrónica o las videoactvas. También lo fue en interoperatividad, que es la posibilidad que tienen los sistemas de intercambiar información y documentos; una herramienta que en su día llamamos Agente SC y que ahora el Estado denomina Plataforma de Intermediación de Datos. Esta y otras herramientas las desarrollamos antes que el Estado, y con eso llevamos años evitando que los ciudadanos presenten documentos que podemos obtener en su nombre. A nivel organizativo se creó La Clau que es un servicio de atención presencial que al mismo tiempo inicia la propia tramitación electrónica. Se han hecho muchas cosas, la desaparición del papel internamente es una más.

¿Qué retos deja pendientes en el ámbito de la modernización?

Retos pendientes siempre hay y posibilidad de mejora también. Además, la ciudadanía no merece que nos quedemos quietos. Todos los proyectos están vivos, nunca acabas. Haber hecho tantas cosas es un arma de doble filo porque nos pone en una posición difícil para mantener ese nivel, y a mayor nivel de logros, mayor nivel de exigencia. ¿Que queda? Queda seguir en la línea que hemos marcado, mantenerla si puede ser e incluso seguir creciendo en el más optimista de los casos. Lo más importante es que los elementos que le dan estabilidad al sistema, la organización y el funcionamiento que hemos logrado, se mantenga. Ir hacia atrás sería inaceptable.

Alzira luce la etiqueta de Smart City pero ¿es realmente una ciudad inteligente?

Una ciudad inteligente es un municipio cuyos servicios públicos utilizan la tecnología, por ejemplo la de sensores, y nosotros manejamos y en su caso compartimos los datos que ofrecen esos sensores. Aquí tenemos servicios inteligentes, tenemos las plazas de aparcamiento sensorizadas que ofrecen información a través de una APP, las torres de videovigilancia de la Murta para la detección temprana de incendios. Más que Alzira sea una ciudad inteligente, ha trabajado en determinados servicios para incorporar esa tecnología para que sean más eficientes y más inteligentes.

¿Cree que esa marca ha calado en el ciudadano?

La expresión Smart City parecía en su día una cosa muy moderna, pero no ha acabado de calar. Ahora esa calificación más bien se sustituye por Agenda Urbana, estamos en un escenario en el que la palabra sostenibilidad es la clave, y ahí entra la tecnología y el medio ambiente. Hoy en día ser una ciudad inteligente tiene que ver más con eso, el concepto ha evolucionado.

¿Durante la pandemia se ha mostrado como un defensor del teletrabajo. ¿Entiende las críticas?

Entiendo las razones que hay detrás de las críticas que, obviamente, no comparto. Es verdad, por empatizar con la otra postura, que la gente identifica teletrabajo con estar confinados, y claro, tiene un mal recuerdo de aquello, pero el confinamiento fue una circunstancia. El teletrabajo no es estar las 24 horas del día en casa. Lo más inteligente creo que es el teletrabajo híbrido, que consiste en combinar días de presencia, porque hay tareas que se hacen mucho mejor en la oficina, interactuando con los demás, con el trabajo no desde casa, sino a distancia, porque uno puedo estar con el portátil o la tableta en cualquier sitio. Más que centrarnos en el cumplimiento de un horario, se trata de cumplir objetivos y tareas.

¿Cómo valora el grado de modernización de los ayuntamientos?

La C. Valenciana está por encima de la media de España. Hay comunidades pioneras como por ejemplo Cataluña y otras que están muy mal, pero la C. Valenciana está en general por encima de la media. La Ribera está por debajo de la media autonómica, lo que quiere decir que estaría en la media de España, pero el Ayuntamiento de Alzira está muy por encima tanto de la media de la Ribera, de la CV y de España.

A nivel profesional, la figura del secretario es clave pero en ocasiones genera críticas de quienes consideran que tiene incluso más poder que un alcalde.

La figura del secretario es importante y se puede decir que en cierto modo tiene poder, pero la clave para evitar esos conflictos es tener muy claro el rol de cada uno. Yo nunca he jugado a ser político, soy secretario, no quiero ser más que eso, pero tampoco menos. Un secretario paralizador de los proyectos no es un buen secretario, es difícil que la ley lo prohiba todo. No hay que decir «Sr. alcalde, no», hay que decir, «así no, de esta otra manera sí». Hay que ser un elemento facilitador, obviamente reconduciéndolo todo hacia la legalidad, pero a veces también hay que marcar los límites. Como funcionarios debemos lealtad a la institución, no a la figura del político que manda en cada momento. Pero es bueno para todos que la relación sea cordial.

Deja el ayuntamiento para ejercer como director de prevención de la Agencia Valenciana Antifraude. ¿Sus conocimientos en la administración electrónica pueden servir para combatir la corrupción?

Entiendo que sí. Mi responsabilidad es la de director de prevención, la Agencia Antifraude es el único organismo que tiene esas funciones preventivas, ya que otras entidades reaccionan a posteriori contra la corrupción. Mi objetivo primero será evitarla. La administración electrónica juega un papel clave para combatir la corrupción en tanto en cuanto fija una hoja de ruta del procedimiento, lo documenta todo de forma fehaciente, el documento electrónico es inalterable, lleva un sello de tiempo, lleva una firma y, evidentemente, no es que impida totalmente la corrupción, pero sí la ata en corto. Es mucho más sencillo cometer alguna ilegalidad en un expediente en papel. Es indudable que hablamos de una herramienta muy potente para luchar contra la corrupción y allí donde la administración electrónica está menos implantada hay más corrupción.

¿Había más corrupción antes que ahora?

Muchísima más. Lo que pasa es que la corrupción ha evolucionado, adopta otras formas. El fraude es sin ninguna duda la nueva corrupción. La corrupción no ha desaparecido, pero aquellos casos escandalosos con grandes pelotazos es difícil que se repitan. La administración es menos corrupta que hace años, pero la antigua corrupción se ha intentado disfrazar de microcorrupción y fraude, que son mucho más difíciles de detectar porque suelen respetar formalmente los procedimientos legales. El problema es que cuando se estudia a fondo esa actuación se descubren fines distintos, al principio encubiertos, del interés general, pero en estos casos un mero análisis formal es difícil que detecte algo ilegal.