Ponz, preocupado: «Los árbitros no nos están respetando»

El técnico alzirista, Dani Ponz, se muestra preocupado los arbitrajes tras las últimos partidos. «Los árbitros no nos están respetando». Al Alzira no se le ha pitado un penalti a favor en toda la temporada y, según señala Ponz, el colegiado «no lo dudó un instante en pitar el del Murcia que no lo fue». Dani Ponz pone otros ejemplos como los partidos en Toledo, Granada o Pulpí. «Nos desmoraliza por momentos, pero nos sobrepondremos», señaló el del Grau.