Salvem la nostra agricultura: consumim productes valencians

La nostra agricultura s’enfonsa i els camps s’abandonen pertot arreu. A Alzira, per exemple, suposen ja un 25% de ls superfície cultivable. Les parcel·les agrícoles es deixen perdre perquè els preus que reben els camperols generalment són de misèria, alguns cèntims dels euros que cobren als supermercats... Europa importa cada volta més aliments d’altres països i continents, on paguen jornals de fam, fent un dumping social i ecològic contra el qual no podem competir nosaltres, encara que els nostres productes siguen de major qualitat.

Fa molts anys que ho patim i cada any estem pitjor perquè no s’apliquen solucions. Hem arribat al punt que alguns agricultors pràcticament regalen la collita per tal que no es quede penjada a l’arbre, de fet conec productors que venen a 20 cèntims les taronges ecològiques, collint-les ells. Jo mateix tinc un campet de navelines eco i enguany a mitjans de febrer encara no les han collit, estan com la mel i aguanten bé perquè els arbres són forts i la terra està viva; un goig el camp, però una ruïna econòmica, i no l’abandone perquè era dels pares.

Importen taronges del Marroc, d’Egipte o de Sudàfrica; arriben kiwis de Nova Zelanda, ametlles d’Estats Units, alvocats d’Amèrica, tomaques i hortalisses d’Àfrica, arròs d’Àsia, etc. etc. I totes aquestes varietats agrícoles no sols van dirigides als mercats i consumidors d’Alemanya, Holanda o França, és que fins i tot ho duen ací, a València i La Ribera, on també cultivem aquests productes de sobra i amb molta millor qualitat. És increïble la ineficiència, la insolidaritat, l’avarícia, la estupidesa i la capacitat autodestructiva d’aquest sistema socioeconòmic.

Els comerços i les grans superfícies són els beneficiaris d’aquest model i guanyen molts milions amb les importacions, però al nostre sector agrari l’enfonsen despietadament amb aquesta competència deslleial i a voltes delictiva, estafadora, perquè arriben a vendre taronges importades com a valencianes, enganyant miserablement els consumidors espanyols i europeus.

Al medi ambient també el danyen, sobretot perquè dur de tan lluny aquests productes implica un transport excessiu que emet milions de tones de gasos hivernacle a l’atmosfera, agreujant l’emergència climàtica i augmentant els fenòmens extrems (ones calor, plogudes torrencials, inundacions, etc.), a més de provocar allà la destrucció d’ecosistemes, contaminació, extinció d’espècies, esgotament de l’aigua, i ací la importació de malalties vegetals, plagues, espècies invasores, etc. I per suposat perjudiquen la salut de tots, perquè allà utilitzen verins més potents amb menys precaucions i controls, verins alguns que fa anys estan prohibits ací perquè deixen residus massa tòxics, fins i tot cancerígens, que afecten primer als camperols i després als consumidors quan mengen aquells productes.

Front a aquesta realitat tan decebedora, hi ha solucions, que hauríem d’aplicar urgentment, com aquestes:

• Controls eficaços sobre els productes importats, denunciant i rebutjant els que tinguen residus prohibits o per damunt dels nivells admesos. Ídem amb els que duen plagues o malalties.

• Multes milionàries i retirada de permisos als comerciants i supermercats que mesclen productes importats amb els valencians i busquen enganyar els consumidors. Etiquetes amb el lloc d’origen gran, ben clar i visible, perquè tothom ho puga llegir fàcilment.

• Unió dels productors per a defensar uns preus justos. Facilitats als agricultors locals perquè puguen vendre directament els seus productes al camp, a sa casa i al mercat.

• Reforçament i ajudes a les Cooperatives perquè puguen competir amb els grans comerços i les cadenes de supermercats.

• Exigir als polítics que defensen de veres els productes valencians i no votar als qui els abandonen. Recordem, com feia la Unió de Llauradors en 2016, que 8 eurodiputats del PP i 1 d’UPD votaren a favor de l’entrada a la UE dels cítrics de Sudàfrica.

• Però sobretot, perquè som consumidors, tots nosaltres hem de comprar els productes de la nostra terra, per a defensar la nostra agricultura, economia, Natura i salut; hem de mirar d’on procedixen els productes i si no són de València ni d’Espanya no els agafem! Personalment, jo compre productes locals i ecològics en la La Vall de La Casella Coop. V. (Campaners 2, Alzira), en Consum (mirant bé la procedència) i en les botigues del barri (preguntant d’on ve el producte a granel).