«La cooperativa de Catadau quiere la fusión, pero no de esta forma»

«Nosotros queremos la fusión al 100 %, pero no de esta forma». El presidente de la cooperativa agrícola de Catadau, Carlos Climent, justificó la decisión del consejo rector de abandonar el proceso abierto con las cooperativas de Llombai y Alfarp para confluir en una única entidad en que la negociación posponía hasta que se consolidara el acuerdo demasiados aspectos relativos a la organización del trabajo, organigramas y planificación de campo cuando, a su juicio, estas cuestiones se deberían cerrar antes para que los socios puedan conocer desde un primer momento cómo va a funcionar la nueva empresa.

Climent señaló que ante la premura para adoptar un acuerdo -las asambleas se deben celebrar como máximo seis meses después del cierre del útimo balance económico, un plazo que vence en marzo-, el consejo rector de la cooperativa de Catadau había propuesto esperar al año que viene o, en su defecto, crear una cooperativa de segundo grado que agrupara a las secciones hortofrutícolas de forma transitoria desde la perspectiva de que si el socio comprueba que funciona se salvaría cualquier reticencia de cara a una posterior fusión. En este sentido, recordó que se trata de una fórmula muy extendida en el sector que han utilizado, entre otras, las cooperativas de Carlet o Guadassuar.

«No se descarta la fusión, pero se debe hacer con más tranquilidad y más orden», incidió Climent, que asumió que continuar en solitario, en la actual coyuntura del sector agrícola, «siempre es más complicado». «Nos tendremos que apretar el cinturón y vamos a intentar funcionar de la mejor forma posible. Nos tendremos que mover porque no podemes estar parados», señaló el presidente de la cooperativa de Catadau, mientras dejaba entrever como posibilidades la de buscar acuerdos, producto y, en definitiva, viabilidad, si bien dejó claro que centrados hasta el momento en la negociación con las otras cooperativas del Marquesat no ha explorado ninguna otra opción. «Si nos movemos para otra cosa ya se verá», indicó.

El consejo rector de la cooperativa de Catadau convocó la semana pasada a los socios a una asamblea para informar de la decisión de abandonar el proceso de fusión, como ya informó Levante-EMV. La junta, más tranquila que la celebrada a principios de febrero, asumió esta postura, si bien algunas voces cuestionaron que, llegado a este punto en una negociación que arrancó a mediados del año pasado, no se sometiera a votación de los socios la decisión de fusionarse o no con las cooperativas de Llombai y Alfarp, que mantienen vivo el proceso. «Hubo un malentendido porque legalmente no se puede hacer, si el consejo decide que no, no se puede pasar a votación», comentó Carlos Climent, que considera que la asamblea entendió la postura del consejo rector.

Argumentos «de peso»

«Creemos que teníamos argumentos más o menos de peso para llegar a la conclusión que llegamos y así se decidió por el bien del socio», incidió el presidente, quien admitió que el acuerdo de fusión que se llegó a distribuir a los consejos rectores de las tres entidades detallaba muchos aspectos y «muy importantes», pero dejaba abiertos otros con la perspectiva de concretarlos después de la fusión. Entre ellos, citó formas de trabajar, uso de almacenes, organigramas o la planificación de campo. «Nosotros pensamos que se tenía que ir a la fusión con las cosas cuando más cerradas mejor», indicó Climent, quien manifestó su deseo que el proceso que las otras dos cooperativas del Marquesat se disponen a cerrar este mes de marzo «funcione lo mejor posible» y, desde el punto de vista de Catadau, no descartó ninguna posibilidad en el futuro. «No se debe cerrar nunca la puerta a nada», señaló.