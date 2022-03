Un discapacitado vuelve a parar el metro al no poder acceder al vagón

José Rodríguez está hastiado de que sus muchas reclamaciones a FGV y al Ayuntamiento de Carlet no surtan efecto. Por ello, el lunes volvió a parar un convoy de la línea 1 de Metrovalencia a su paso por Carlet, durante 20 minutos, como medida de protesta y para dar visibilidad a su problema. Esta es la segunda vez que detiene un convoy -la primera fue en enero- para expresar su hartazgo y reclamar a las autoridades que actúen.

Rodríguez pasa por enormes dificultades para subir, con su silla de ruedas, desde el apeadero de Carlet a cualquier convoy de la línea 1 de Metrovalencia. La estación no está adaptada y debe llamar telefónicamente con antelación para que manden a un empleado para que instalen una rampa manual de acceso al vagón «Eso si me cogen el teléfono, que no siempre ocurre y me harto de llamar», dado que existe un hueco de varios centímetros entre el andén y el convoy: «Hay veces que la persona que debería venir a ponerme la rampa no viene y he perdido citas con el médico, o me he tenido que ir en taxi para no perderlas, taxis que no me han pagado pese a presentar el ticket y reclamar», explica a Levante-EMV. Además, Rodríguez no puede acceder al interior de la estación, propiedad del consistorio, que le obliga a esperar la llegada del metro en la calle en días de lluvia y frío: «Cuando hace frío me congelo y cuando llueve, el paraguas no me cubre toda la silla», añade.

Como medida de protesta y para visibilizar su hastío ante lo que considera como «impasividad» por parte de FGV y del ayuntamiento, Rodríguez ha parado durante 20 minutos un convoy: «La gente que estaba en los vagones lo entendió y no hubo quejas», indica. A su juicio, «es de vergüenza lo que ocurre; en el extranjero los servicios son más respetuosos con la gente que tenemos movilidad reducida», concluye.