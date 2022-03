El Family Cash tira de constancia para sumar otro triunfo en casa

Sin excesiva vistosidad, pero con la suficiente eficiencia para sumar un nuevo triunfo en el Palau, el tercero en lo que va de año. Así superó el Family Cash Alzira, con un marcador de tres goles a uno, a O Parrulo Ferrol, en un partido al que no le faltó emoción, ya que se decidió a falta de cuatro segundos, cuando Gabri anotó desde treinta metros para confirmar que los puntos se quedaban en casa.

El triunfo del sábado ante el cuadro ferrolano no son solo tres puntos para el casillero del Family Cash, es mucho más que eso: significa seguir invicto en casa en la segunda vuelta, olvidar el batacazo en Peñíscola y, entre otras cosas, coger oxígeno para afrontar la primera semana de marzo con dos partidos de alta exigencia de casa.

Los alzireños amenazaron la portería contraria desde la jugada de inicio, conscientes de la importancia del choque. Con el paso de los minutos, las fuerzas se fueron igualando con llegadas por parte de los dos equipos, aunque sin excesiva claridad. El primer tanto de la tarde llegó sobre el minuto 14, con una jugada impecable de los hombres de Correal. En banda, Peloncha recibió la bola con una pisada de Pedro y la envió al segundo palo, donde estaba Rubi, que no falló.

Debú del juvenil Palacín

El juvenil Paco Palacín debutó en Segunda División con el Family a sus 17 años recién cumplidos y se llevó una gran ovación de la grada. Los ferrolanos no acusaron en exceso la baja de Adri, que finalmente no viajó por recomendación de los servicios médicos. Los parrulos tuvieron suficiente potencial para dar trabajo a Serra, quien a los 3 segundos de la segunda parte ya tuvo que despejar un balón a córner.

La segunda diana llegó superada la media hora. De nuevo hubo pisada en banda, pero Sena le pegó directo a portería y la clavó por debajo de las piernas del meta visitante. La ventaja de dos aportó algo de tranquilidad en el bando local. El Family tuvo algunas para aumentar la ventaja y finiquitar el encuentro, pero ni Rafa Ara ni Castejón tuvieron puntería en las ocasiones más claras. Como no podría esperarse de otra manera, la tensión y el sufrimiento se dieron cita con el gol de Kevin Chis a un minuto y medio del final. Los visitantes siguieron con portero jugador, pero Gabri golpeó un rechace y consiguió devolver la tranquilidad al anotar el tercero. Con esta nueva victoria, el Family Cash Alzira se queda en la cuarta plaza con 43 puntos, uno menos que Peñíscola y UMA Antequera.

Correal no escondió su felicidad tras un partido que tuvo emoción hasta el último suspiro. «Quizá no ha sido excesivamente vistoso, pero el partido no se ha decidido hasta el final», dijo. «Nos han llevado al límite en el portero jugador, pero en esta categoría hay que saber sufrir y disfrutar con ello, porque esto va a ser así hasta el final, todos nos estamos jugando mucho», concluyó.