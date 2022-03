«No me planteo grandes metas, sino competir en cada partido e ir escalando»

«Ha sido bastante especial, porque tener un título ATP es algo importante para cualquier jugador de tenis, eso ya no te lo quita nadie. No era un objetivo que tuviera entre ceja y ceja, pero sí representa un pasito más en mi carrera. Estoy feliz por el título y por subir un poquito en el ranquing».

El joven tenista alzireño Pedro Martínez Portero ni siquiera tuvo tiempo de saborear su primer título ATP conquistado el pasado fin de semana en Santiago de Chile contra el argentino Sebastián Baéz. Se levantó por la mañana para coger un vuelo de regreso. El capitán español en la Copa Davis, Sergi Bruguera, ya le esperaba en Marbella, donde asegura que ha llegado «preparado para jugar».

Martínez Portero explica que desde que arrancó el año se siente bien sobre la pista, unas buenas sensaciones que se han traducido en resultados y la conquista del Chile Dove Men+Care Open sobre tierra batida. «No había encadenado una racha de victorias, pero había ganado partidos en todos los torneos y esta semana (pasada) he competido muy bien».

El tenista formado en el Club de Tenis Alzira, donde pasó su infancia, señala que incluso más difícil que el partido contra Báez fue la semifinal contra el chileno Alejandro Tabilo, con un público hostil. «Sin sentirme cómodo en la pista conseguí darle la vuelta», relata.

Pedro Martínez no duda en señalar que resulta un «privilegio» entrar en el grupo de tenistas españoles que ha logrado un título este año y, a pesar de que su progresión le ha llevado al Top 50 mundial, evita marcarse metas que puedan derivar en una presión añadida. «La intención es ir jugando como he jugado hasta ahora, dar lo mejor en cada partido e ir escalando», comenta. El calendario individual apunta tras su parada en Marbella hacia Indian Wells y Miami. «No me gusta ponerme grandes metas, la idea es competir cada partido y si llegan los resultados...», bienvenidos sean.

La llamada de Bruguera no supuso del todo una sorpresa. Estaba avisado de que podía haber una baja y que, en ese caso, era el primero de la lista. «Jugar la Davis siempre es especial y estoy preparado si el capitán así lo decide, pero está caro jugar siendo español. Tenemos la suerte de tener buenos jugadores y siendo el 50 del mundo soy el séptimo de España», comentó.