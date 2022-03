Sumacàrcer marcó en febrero la temperatura más alta de España

El observatorio de Sumacàrcer volvió a marcar en febrero el déficit de lluvia más acusado en la Ribera con un 92 %, pero también la anomalía térmica más alta al registrar una temperatura 2 º C por encima de lo que se consideraría normal en base al período de referencia 1981-2010, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que revela que los 29,5 º C que marcó el día 18 este observatorio representan la temperatura más alta alcanzada en España, sin contar las Islas Canarias, en todo el mes de febrero.

Aemet define febrero como muy seco y muy cálido en el conjunto de la Comunitat Valenciana y la Ribera contribuye claramente a esa calificación con registros que se sitúan por encima de la media autonómica. Los cinco observatorios de la comarca que aparecen en el informe arrojan déficits de lluvia superiores al 78 % en que Aemet fija la media de la Comunitat Valenciana, que en el caso de la provincia de València es inferior (72 %).

Destaca el caso de Sumacàrcer, donde el pluviómetro apenas ofrece un acumulado de 4,3 l/m2 en febrero cuando el registro normal sería de 53 litros en base al promedio histórico. Se trata además del quinto mes consecutivo que en Sumacàrcer llueve mucho menos de lo que se considera normal después de un verano que resultó húmedo. Posteriormente se han sucedido déficits de entre el 50 % de noviembre y el 92 % de febrero.

También llovió mucho menos de lo habitual en Sueca o Polinyà, donde apenas se computan 5,7 l/m2 cuando lo normal hubiera sido más de 51, lo que se traduce en un déficit del 89 % en ambos casos. La anomalía pluviométria alcanza el 85 % en Montserrat con sólo 6,2 l/m2 y el 82 % en Carcaixent, con un acumulado de 8,4 litros, que es a la postre el más elevado de los observatorios de la comarca. Los partes meteorológicos anuncian un frente de lluvias especialmente intenso para la jornada de hoy.

Por lo que respecta al análisis térmico, los 13,9 º C de media que arroja el observatorio de Sumacàrcer representan una anomalía de + 2º C respecto de lo que considera normal. Esa misma desviación se produce en Turís, donde la temperatura media de febrero fue de 12,2 º C. Anomalías algo inferiores se registran en Montserrat, con +1,9 º C por encima de lo normal. Se da la circunstancia de que el informe de Aemet detalla que los 27,2 º C registrados el día 18 en el observatario de Casadalt, ubicado en esta localidad de la Vall dels Alcalans, suponen un récord en la serie de diecisiete años que lleva el mismo en funcionamiento.

También el observatorio de Carcaixent ofrece una temperatura más alta de lo normal por encima además de la media autonómica (+1,7 º C), mientras que las estaciones de Polinyà y Sueca ofrecen las anomalías más moderadas, + 1,1 y + 1 º C, respectivamente.