Un joven de Alberic queda finalista en el concurso de promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu

A los 16 años, Vicent Sanchis —natural de Alberic— descubrió la cocina por pura casualidad. Más bien fue gracias a la intervención de su madre y su hermana, quienes lo forzaron a cursar un curso de cocina. Nueve años después, aspira a convertirse en una de las grandes estrellas emergentes de la cocina española en el final del X Premio Promesas de la Alta Cocina, organizado por la prestigiosa Le Cordon Bleu de Madrid.

«A los 16 años, no sabía qué quería hacer con mi vida», confiesa. «De repente, me di cuenta de que la cocina me gustaba mucho y que quería dedicarme a ella durante toda mi vida».

Con 25 años, tiene ya una amplia trayectoria profesional de más de seis años, en la que ha ocupado el cargo de jefe de cocina en el restaurante Contrapunto con sede en el Palau de les Arts y el puesto de chef ejecutivo en la cocina de un hotel en Cuba propiedad de una cadena española.

La irrupción de la pandemia global y el cierre de fronteras lo obligaron a «volver a casa»; momento en el que decidió seguir formándose. En la actualidad, cursa el segundo curso del Grado Superior de Cocina en el IES Guillem d’Alcalà de València, con el objetivo de poder cursar el Máster de Profesorado y compaginar su vida en los fogones con la enseñanza. «Me encantaría formar a jóvenes que sueñen con dedicarse a la cocina», explica.

Cocina de vanguardia

Vicent se considera un «cocinero del siglo XXI» por lo que su estilo culinario es el de la cocina de vanguardia. Está especializado en la cocina caliente, sobre todo en arroces —no podía ser de otro modo siendo valenciano— y guisos. Su especialización es culpa de su propio paladar: «soy un enamorado de los platos de cuchara con muchas horas de cocción». Sin embargo, domina la técnica de todo tipo de platos, a los que se ha «enfrentado al diseñar y confeccionar» los menús degustación de los restaurantes en los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

La final del concurso

Al matricularse en su instituto actual, se reencontró con Santiago Calvo, quien ya fue su profesor en sus inicios culinarios. Él fue el que le propuso participar en el concurso de Le Cordon Bleu.

Frente a otros 50 cocineros, se ha convertido en uno de los diez finalistas, una noticia que le «ha sorprendido mucho» porque, a pesar de estar contento con el resultado, «siempre existente la incertidumbre» por saber cuál será el criterio del jurado. «Nunca sabes si les gustarán otros platos por encima del tuyo».

El próximo 26 de abril será la final, con un jurado de excepción con chefs de la talla de Martín Berasategui, Quique Dacosta o Joan Roca. Si gana, le dedicará el premio a su tío, quien falleció hace años y que, como él, «era un enamorado de la cocina».