El PP pide reprobar a Salom y el alcalde le reclama la censura

El Partido Popular de Carcaixent ha acusado al alcalde, Paco Salom, de haber firmado un decreto resolviendo lo contrario de lo que se acordó en el pleno extraordinario sobre la planta fotovoltaica de El Realenc. Asimismo,ha solicitado la reprobación de Salom, quien replica con un reto: que el PP se atreva, junto al resto de la oposición, a plantear una moción de censura contra él si lo que desean es su marcha. El primer edil también reclama que el PP responda por qué votó contra los informes de los técnicos municipales.

El debate sobre la macroplanta fotovoltaica se ha encendido. Y en medio del fuego, no paran de saltar chispas. Los populares se muestran desconcertados ante lo que califican de «manipulación con finalidades electoralistas para desprestigiar a la oposición» y deplora que Salom haya firmado un decreto en el que «resuelve lo contrario que acordó el pleno». Salom responde que la portavoz del PP «como licenciada en Derecho, debería saber que una cosa no anula a la otra. El pleno se posicionó y nosotros lo remitimos al Ministerio de Industria, que tiene la última palabra. En paralelo yo firmo un decreto en el que hago mías las conclusiones de los informes y los envío para que el organismo los tenga a su disposición», explica.

El PP acusa a Salom de «utilizar las instituciones para engañar a la ciudadanía» y ha pedido debatir en el próximo pleno una moción para reprobarle. Salom no teme nada: «Se lo he dicho varias veces. Si quieren hacer política, que sean valientes. El desgaste es fácil, pero si tienen 11 votos que los jueguen. Que salgan a torear y me hagan una moción de censura», enfatiza. Además, insiste: «Y de paso, que digan por qué votaron en contra de los informes de los técnicos. No lo dicen ni lo dirán». Además, añade: «Que traigan informes de técnicos más cualificados y con competencias municipales, lo demás es paja», concluye.