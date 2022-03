Preparados para acoger a desplazados

La recogida de ropa, medicamentos y comida es la primera iniciativa impulsada por la comunidad ucraniana de Alberic, que ha manifestado su disposición a acoger a compatriotas que hayan abandonado el país. «Ya hemos avisado y también hay españoles que se han apuntado a acoger a niños, a familias, cada uno lo que puede», comenta Maria. Otro argumento que repiten es que Putin incluso ha engañado a los soldados rusos, muy jóvenes en algunos casos, que no sabían dónde iban. «Putin no tiene corazón, aparecieron en nuestra tierra sin saber dónde iban», señala Constantine, mientras Ivan señala que algunos simplemente han manifestado que iban a ganar dinero. «Algunos han tenido la suerte de haber sido apresados porque los ucranianos les dan comida, si no eran carne de carretera», señala Maria.