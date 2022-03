Una semana sin muertes pero con los contagios nuevamente al alza

La comarca vuelve a experimentar una ligera subida en el número de nuevas infecciones por Covid-19, aunque la cifra total acumulada en estos últimos tres días continúa por debajo del millar, una buena noticia que aún resulta más positiva gracias a otro gran dato: la ausencia de fallecimientos en la Ribera por segunda vez desde el inicio de la sexta ola.

Se han registrado 845 nuevos contagios desde el martes, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanitat, esto es, 229 más que los acumulados hace cuatro días (616) lo que resulta un aumento del 37%. Aún así, la cifra permanece por debajo de los mil infectados, lo que supone un alivio aunque contenido por el aumento de infecciones en estos últimos días. Las dos localidades que más contagios han sumado son Alzira, con 227 nuevos positivos, aunque su incidencia acumulada se reduce en más de 150 puntos, colocándose en 545 casos por cada 100.000 habitantes. La siguiente posición la ocupa Sueca con 171, municipio que también baja su incidencia, en casi los 200 puntos. En el tercer puesto se halla Algemesí, aunque a una considerable distancia en cuanto al número de nuevas infecciones: 74, 20 más que el martes.

Con poco más de 40 se sitúan Benifaió (47), l’Alcúdia (45) y Turís (44). Cullera, con un número de habitantes muchísimo mayor que las anteriores, solo ha sumado 21 nuevos positivos. Su incidencia, que baja un centenar de puntos, se sitúa en 395 casos por cada 100.000 habitantes, un muy buen resultado para la capital turística de la Ribera.

En el otro extremo se observan un total de 12 localidades que no han experimentado ningún nuevo contagio entre sus habitantes. Estas son: Alcàntera, Beneixida, Benimuslem, Catadau, Cotes, Gavarda, Llombai, Manuel, Montroi, Polinyà, Sellent y Senyera.

Solo un nuevo positivo se ha contabilizado en 8 municipios ribereños, como son: Alfarp, Antella, Benicull, Favara, l’Ènova, Sant Joanet, Sumacàrcer y Tous.

Fallecidos

Por otro lado, esta sexta ola vuelve a dar otro respiro, aunque con matices, por el aumento de contagios que, si bien no es alarmante, indica que no se debe bajar la guardia y más en estas fechas en las que las que resulta indispensable el uso de mascarilla en las aglomeraciones de quienes ya disfrutan de la fiesta fallera. Aún así, en la Ribera, y desde el inicio de esta ola, esta es la segunda ocasión en la que no se han contabilizado nuevos fallecimientos. Por segunda vez, aunque no consecutiva, no se han vuelto a computar nuevas víctimas mortales, después de varias semanas en las que se iban sumando pauliatinamente de tres en tres. Por el momento, se contiene la cifra de fallecidos en la comarca que, desde el inicio del año, es de 39. Del total desde el inicio de la pandemia, solo Algemesí (58) y Alzira (68) superan el medio centenar de víctimas mortales por Covid-19. Desde marzo de 2020 hasta el presente ya se suman 478 óbitos.

Solo nueve municipios no han lamentado ningún fallecimiento entre su vecindario: Beneixida, Benicull, Benimuslem, Cotes, Llaurí, Massalavés, Sant Joanet, Senyera y Sumacàrcer.