Un ingeniero de Carlet inventa un calefactor que consume la mitad de energía

Desde hace unas semanas, un nuevo calefactor ha salido al mercado. Esto no sería noticia si no fuera porque ahorra casi la mitad de la energía de la que consume un radiador de aceite. Además, su creador, Vidal López Olmo, empezó su desarrollo en Carlet, de donde es su esposa, miembro de la familia Trullenque.

Este ingeniero de Mengíbar (Jaén) quería conseguir «crear aparatos eléctricos que consuman mucho menos en un tiempo en el que las facturas no alcanzaban el coste que tienen ahora». Hace diez años se trasladó con su familia de la Ribera a Alemania, donde continuó su trabajo hasta que consiguió el calefactor DCD253 que consumía la mitad de electricidad que uno convencional de clase A, de los más eficientes.

Otra de las metas que se marcó era que no tuviera la obsolescencia programada. «Pongo una garantía de 10 años por poner un tiempo, aunque certificaría que el aparato durará mucho más, siempre que se haga un uso normal. El sector no lo entendía. Hacer productos que no se rompan no tiene viabilidad a largo plazo», explica López. Por otra parte, este ingeniero de caminos que ha dejado -momentáneamente- a su familia en Alemania quería «crear una empresa en su tierra, que dé trabajo a los paisanos». Por ahora ya lo ha conseguido y dos familias trabajan en el calefactor.

La procedencia de los productos también era otra de las preocupaciones del andaluz. «No quería depender de falta de componentes porque tuvieran que llegar de Alemania o de China. Ya he conseguido que el último que faltaba se adquiera a una empresa de Granada», detalló. La durabilidad tampoco estará reñida con el coste de las reparaciones. «Si alguna pieza se estropea, se podrá adquirir en cualquier ferretería por unas pocas decenas de céntimos o algunos euros», añadió.

Los números que hace son claros. El calefactor de 700 watios del andaluz necesita «de 35 a 50 w/m2 para calentar una habitación mientras que con uno convencional, de 1.300, gastaría de 70 a 130 watios», aclaró. Pero ¿cómo es posible este ahorro? López utiliza una resistencia de cobre porque «crea más calor, no contamina y trabaja con corriente continua y no la alterna habitual», explicó. Las placas de cerámica son menos eficientes en este sentido.

El camino hacia este exitoso resultado no ha sido fácil. Hace un año vio cómo empezó a fallar su página web y sus correos electrónicos: «Parece que no había interés en que nuestro calefactor viera la luz», se lamentó. Tampoco a nivel económico tuvo ayudas: «La administración andaluza no me concedía subvenciones y tuve que formalizar un crédito personal de 26.000 € junto a la ayuda de mi socio y vecinos de la localidad», matizó. Sin esa obsolescencia programada, no había empresas que lo quisieran desarrollar si no podían vender piezas para su reparación. Incluso una empresa de comercio electrónico «no lo quería distribuir por la misma razón». La empresa de Linares Sicnova3d sí confió en su paisano.

Otros aparatos que también consumen muy poco

López también está desarrollando otros productos como un calentador de agua de cinco litros: «En Alemania es habitual tener uno pequeño para el agua de un fregadero o lavabo. Se pierde mucha agua hasta que sale caliente del calentador convencional», indicó. También un aparato de aire acondicionado portátil que no produce gases y gasta 26 veces menos electricidad que uno normal. El suyo tiene un consumo real de 3W/m² con lo que se enfría habitaciones de hasta 15m². Asimismo, desarrolla un secador de pelo e incluso un coche eléctrico completamente autónomo.