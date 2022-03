Mancomunitat sin gobierno

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. La UD Alzira conseguía un valiosísimo empate en Melilla. A pesar de anularles dos goles y quedarse con un jugador menos, los azulgrana nunca se dieron por vencidos y en los minutos finales Chema Moreno, tras un saque de córner de Estacio, introdujo el balón en la portería. Y en el grupo III de la Territorial Preferente, el Castellonense vencía en su campo al Juventud por un rotundo 4-0, un desconocido Carcaixent, que va perdiendo fuelle, en un partido accidentado, se dejaba ganar en su campo por el Alberic (0-2) y el Alginet y l’Alcúdia empataban en sus salidas a Canals y frente al San Marcelino, respectivamente, (1-1) y (0-0). Y al hilo del deporte, un susto. El que se llevaron los espectadores que presenciaban en el campo municipal Aèria de Cullera el encuentro de juveniles que disputaban el Enguera y el Cullera. Un futbolista de 18 años caía desplomado en el campo durante el partido. La rápida intervención de los trabajadores municipales y sanitarios consiguió evitar la tragedia.

Lucha biológica contra el mosquito tire. Los expertos detectan en Riola el mayor cupo. El plan de lucha contra la plaga con la introducción de machos esterilizados amplía las sueltas a Albalat tras reducir la población un 70% en Polinyà de Xúquer. Judith Capellino, alcaldesa de Riola, apunta que la proximidad del río y de los arrozales son las principales causas de la mayor presencia de insectos.A vueltas con la macroplanta solar en el Realenc. El PP de Carcaixent acusa al alcalde de la localidad de intentar desprestigiar a la oposición y de despreciar al votante por no votar lo que él quiere y le recrimina la falta de un plan de recuperación del paraje, montaña, señalan, «que se quemó en 2016 y en la que Compromís no ha plantado ni un árbol ni tiene ningún plan de reforestación de la zona». Acusan, además, a Paco Salom de «politizar el tema» que «llevó a un pleno extraordinario que cuesta dinero a todos los ciudadanos, cuando es una decisión que debe tomar únicamente él, que es el alcalde».El diario noticia. Obsequiaba a sus lectores ribereños con un magnífico suplemento de 24 páginas con el que compartía las imágenes más icónicas para celebrar el 150 aniversario de El Mercantil Valenciano. Las instantáneas recopiladas sacaban a la luz historias ancladas en el pasado y narradas con la mirada del presente.

Diario de la pandemia. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanitat, los contagios caen en la comarca un 43% si bien hay que añadir otros tres fallecimientos. La pandemia se retrae tras el repunte. Únicamente Sueca supera el centenar de nuevas infecciones. Tras un fin de semana marcado por el inicio de actos falleros los datos dan un respiro a la espera de más fiestas. Desde que comenzó la pandemia en 2020 se han contagiado en la comarca 74.971 personas. Alzira ha contabilizado hasta la fecha 10.823 contagiados, Algemesí 7.056 y Sueca 6.634.La criminalidad en nuestros pueblos. Supera la media en Algemesí, Alzira y Carcaixent según se desprende de los datos del informe del Ministerio del Interior en el que se registran las infracciones penales detectadas en el año 2021 en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes. En la capital de la Ribera se disparan las agresiones sexuales, en la patria del organista Cabanilles preocupa el robo de vehículos y en la de del arabista Ribera aumentan las riñas con lesiones. El mayor incremento del número de delitos se registra en Algemesí, seguida de Carcaixent.Adiós a Gonzalo Crespí de Valldaura. El Conde de Orgaz, Castrillo y Sumacàrcer fallecía el pasado viernes en Madrid a los 85 años de edad. El historiador Vicent Pons Alós recordaba que cedió a Sumacàrcer el palacio que hoy es la sede de la municipalidad. Suya fue, también, la primera ayuda que llegó a la localidad cuando la rotura del pantano de Tous.

El paro en la Ribera. La evolución del desempleo en la comarca según los datos facilitados por Labora señalan un repunte pequeño en febrero. Los contratos indefinidos ya triplican datos del año 2021 y los 1.834 nuevos representan un 48% más 1ue en enero y un 181% más que hace un año en el mismo período. El secretario comarcal de UGT, Raül Rosell, atribuye a la reforma laboral el «insólito» incremento de altas de trabajadores fijos mientras el paro registra un leve incremento el mes pasado.

La nueva Ronda Norte de Albalat. Las obras del desvío que sacará el tráfico de la localidad comenzarán a finales de año. Así se ha acordado tras la reunión mantenida por el equipo de gobierno con la directora general de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible y el subdirector general de Movilidad. Se han pactado mejoras para los peatones y ciclistas que circulen por la variante. La inversión prevista para este año supone la inversión de algo más de cuatro millones de euros.

Crisis en la Mancomunitat de la Ribera Baixa. El Consell Jurídic destituye a la dirección del ente por no convocar a Sollana. El alcalde del municipio, Vicente Codoñer, del PP, fue informado verbalmente pero no por escrito e impugnó la asamblea constituyente. El ente comarcal repetirá la elección de la junta dentro de unas semanas. El pleito ha «paralizado la planificación comarcal de proyectos». La entonces presidenta, alcaldesa de Favara, Oro Azorín, reprocha a los populares que buscaran la «pataleta» en lugar de «ser elegantes». Las citaciones también ha de ser hacerse de manera legal y elegante. Todo debe relucir como el oro.Breves en titulares. «L’Alcúdia se vuelca con los ucranianos locales y brinda la acogida a sus familiares», «Jóvenes de Sueca crean un colectivo antifascista», «Una muestra sobre el adoctrinamiento franquista llega a la Pobla Llarga», «Según señala UGT, la desigualdad laboral de la mujer se acreditra en todos los indicadores», «La sección sindical de CCOO del Departamento de Salud de la Ribera reclama que se compense el esfuerzo de los sanitarios Covid» y «Sueca resolverá el caos de tráfico de la zona deportiva».

Esa marca me suena. La heladera alzireña Ice Cream recupera las míticas marcas «Apolo» y «Camy», esta última con el óvalo y los colores de Avidesa.Preocupación por el río. El Xúquer empeora y los ecologistas exigen aplicar la normativa estatal y europea.Tensión política en Carcaixent. El PP pide reprobar al alcalde, Paco Salom, por presentar alegaciones contra la planta fotovoltaica del Realenc pese al pronunciamiento del pleno en contra. Salom reta al PP a impulsar una moción de censura.

Hemeroteca

Per estes dates, fa 25, Unió Valenciana acaparava el protagonisme polític en la comarca. Per una banda no descartava negociar un altre govern amb el PSOE a Sollana després de la destitució, per part de l’alcalde independent Juan Benito, del seu regidor Ricardo Costa, i, per altra, per la crisi que es vivia a Alzira en haver protegit l’assemblea del partit al president local, Augusto Tauroni, que havia criticat obertament al regidor Blas Sanmiguel qui havia deixat en evidència a Tauroni.

També per estes mateixes dates fa un quart de segle, la Diputació obria la seua campanya de promoció del litoral a Sueca amb «El tren de l’arròs». L’expedició anava a recòrrer els seus principals nuclis turístics i participar en una demostració gastronòmica que anava a tindre en la gramínia el seu principal element.

AMB NOM PROPI EDUARDO DOMÉNECH

L’enginyer tècnic industrial i home d’empresa Eduardo Doménech Sendra va nàxier a Alzira l’any 1948. Va estudiar a l’Acadèmia Xúquer i després a l’Institut de Batxillerat Rei en Jaume. Posteriorment, entre 1965 i 1969 cursà els estudis superiors a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de València.

En acabar la carrera el mateix any 1969 va ser contractat per Avidesa com a cap de manteniment de la seua fàbrica de gelats, sent ascendit a cap d’Enginyeria de la mateixa l’any 1984. A penes cinc anys després, el 1989, va ser nomenat director d’Enginyeria de la Companyia. A la mateixa factoria seria directior industrial de Conelsa-BBVA entre 1992 i 1994 i, després, a partir de 1994, cap de fàbrica de Nestlé i, a partir de 2003, director industrial d’ICFC. Entre 2005 i 2013, any en que es va jubilar, va ser director general de la coneguda Formatgeria García Baquero. Quesos del Duero a Toro a Zamora.

Eduardo va ser Premi Nestlé Innova 1998 pel producte Kanibal i segon premi per la seua Memòria Tècnica en Innovació Tecnològica atorgat pel Ministeri d’Agricultura i Alimentació l’any 2006 . És autor de la patent de la màquina vending de venda de productes de gelats Impulso.

Recentment ha participat en el XXVI Foro de Direcció d’Empreses amb una interessant ponència: la clau de la gestió d’equips radica en l’aposta per la formació.