solucions a la preocupació del camp valencià

Preocupació. Eixe és el sentiment majoritari que es concentra al Consell Agrari Municipal de Càrcer per l’alarmant crisi que pateix el sector, principal font d’ingressos de la majoria de veïns i veïnes del nostre poble. És evident que en un món globalitzat s’han agreujat els desequilibris existents entre llauradors, comerç i l’oligopoli de la gran distribució, i també entre llauradors i les multinacionals químiques o de llavors, etcètera. El mercat ha deixat de funcionar tal com s’entén la lliure competència. I tots sabem els qui són els més perjudicats en aquesta batalla tan desigual.

El problema no es sols tindre alts costos de producció per l’estructura agrària del nostre país, el problema és que a 0,10 euros un quilo de navelines o els 0,25 euros el quilo de caquis és impossible cobrir costos de producció, independentment de l’estructura agrària que es tinga. Per tant, proposem una reflexió sobre les actuals polítiques que està portant a cap la Conselleria d’Agricultura. No podem continuar fent el mateix que fa quaranta anys, entre altres coses perquè les condicions no són les mateixes.

Si hi ha un consens social de què l’agricultura i la ramaderia són activitats essencials per a la comunitat, no sols perquè garanteixen l’alimentació de tot un país, també perquè gestionen el territori, fixen població en el medi rural, produeix beneficis mediambientals, conformen el paisatge, deguem deixar de tractar-la com una activitat econòmica més.

No pretenem fer una esmena a tota la política agrària de la conselleria, però si suggerir algunes línies de treball que pogueren resoldre alguns dels principals problemes que ja estem tenint com a societat. Alguns exemples: si tenim problemes en la competència deslleial que provoca les importacions de països tercers, deguem reconsiderar els tractes internacionals que causen aquestes catàstrofes de baixos preus i en tot cas compensar als llauradors i ramaders per la seua falta de rendibilitat. Si aquestes mateixes importacions ens introdueixen plagues exòtiques que devasten les nostres produccions es deuen augmentar les inspeccions. Si l’agricultura i ramaderia industrial provoca contaminació dels aqüífers per nitrats o pesticides, es devia potenciar l’agricultura i ramaderia ecològica o integrada. Si hi ha problemes de falta de relleu generacional, d’incorporació de joves a l’agricultura o ramaderia, proposem un instrument que garantira les rentes dels professionals, però que a més condicionara els objectius que es persegueixen.

L’administració pot crear un instrument de compra pública d’aliments ecològics per a hospitals, residències, escoles, etc. que podria garantir rentes a un grapat de ramaders i llauradors, a més de donar una alimentació d’alta qualitat als ciutadans i usuaris d’estes institucions, nosaltres al poble ho fem.