El Alzira FS se mantiene en puestos de promoción pese a caer en Leganés

No fue el mejor día para el Family Cash Alzira FS. Quizá fuera por las ausencias. O por el cansancio arrastrado del viaje a Málaga entre semana. Pero lo cierto es que los alzireños no estuvieron finos en la pista de un Leganés que sigue invicto como local desde el pasado mes diciembre. Una mala salida de Serra y un fatídico rechace permitieron al cuadro pepinero poner una ventaja de dos goles que acabaría siendo letal.

El partido empezó con buen ritmo, con recorridos de la bola hacia uno y otro campo. No parecía un guion malo para el arranque, hasta que llegó el minuto cinco. Una mala salida de Nacho Serra supuso algo más que el primer gol local. En la jugada, el portero valenciano tuvo un fuerte encontronazo con Pedro García, que cayó en el parqué y tuvo que ser atendido ante la preocupación de jugadores y público. Afortunadamente, todo quedó en un susto.

Tres minutos después, el guardameta del Family, que ha regalado a su afición auténticos recitales bajo palos, no consiguió blocar un disparo exterior y dio pie al segundo gol pepinero. Las dos concesiones a un rival necesitado de puntos, pues lucha por mantener la categoría, marcaron el devenir del encuentro para un Family que tuvo que ir a remolque y no logró sobreponerse a los errores del primer tiempo. El 3-0, con el que terminó el primer tiempo, llegó con una gran volea de Dela. Las ocasiones del conjunto dirigido por Braulio Correal no pasaron de algunos tímidos disparos cerca de los palos.

Premio a la afición fallera

En la segunda mitad, la reacción tardó en llegar. Antes llegó, incluso, un nuevo tanto rival. El 4-0 lo anotó Palomares de falta directa con un potente y elevado lanzamiento. El Family se metió en el partido gracias a la expulsión, por doble amarilla, de Pichí. Rafa Ara acortó distancias. Más tarde, ya con portero jugador, Peloncha hacía el segundo de los alzireños, que apuraban sus opciones para arañar un punto. Las posibilidades de empatar terminaron con un certero disparo del guardameta local, que, desde su área, puso el quinto aprovechando la desprotección de la portería alzireña. El partido terminó con un maquillado 5-2 que no priva al Family de los puestos de promoción.

El próximo encuentro liguero se disputará domingo, a las 12:00 horas, en el Palau d’Esports, con un aliciente para la grada, ya que también estará en juego el premio a la mejor afición fallera.

«Tenemos que ser ambiciosos en esta recta final»

Correal fue crítico con su equipo tras la derrota: «Quedan ocho partidos y van a ser todos complicadísimos. Hay que salir centrados desde el minuto uno, haya desgaste físico o partido entre semana». Lamentó «haber entregado dos goles» que acabaron siendo una losa. «Tenemos una semana para resetear y recuperarnos físicamente. Nuestra posición en la tabla es cómoda para el objetivo principal del club, pero tenemos que ser ambiciosos en esta recta final», cerró.