El Supremo avala la demanda de 1,3 millones de la CHJ a 4 pueblos

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la comunidad de usuarios de la depuradora que trata las aguas residuales de Alzira, Carcaixent, Castelló y la Pobla Llarga contra la liquidación del canon de vertidos de 2011, una decisión que confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso al ente la obligación de abonar 1.381.024 €. Es la primera vez en la sucesión de litigios entre la comunidad de usuarios y la Confederación Hidrográfica del Júcar a cuenta del canon de vertidos que se llegaba al Alto Tribunal, que no ha entrado en el fondo del litigio.

Este elevado importe se deriva de la consideración de que el volumen de aguas residuales de carácter industrial supera el 30 %, lo que lleva la CHJ a aplicar una tarifa más elevada a todos los vertidos realizados ese año por la depuradora. Los ayuntamientos, por contra, niegan que se supere ese límite del 30 % y, de hecho, han ganado los recursos contra las liquidaciones de otros años. «Nadie se acaba de explicar cómo las liquidaciones de 2010 y 2012 se sitúan en torno a 110.000 euros y la de 2011 se eleva a 1,3 millones al contabilizar toda el agua vertida como industrial cuando este tipo de aguas residuales son sólo el 22 % y no llega por tanto al 30 %», comentó el presidente de la comunidad, Òscar Noguera.

Representantes de los cuatro ayuntamientos se reunieron días atrás con el Comisario de Aguas para pedir a la CHJ que no ejecute la sentencia ya que el elevado importe provocará un grave desajuste en sus respectivos presupuestos y que, en el caso de que lo haga, condone los intereses de demora que podrían disparar todavía la cifra de 1,3 millones al tratarse de la liquidación del año 2011. En última instancia solicitan facilidades de pago, bien a través de un aplazamiento o fraccionamiento del mismo.

Alzira, como población con mayor número de habitantes, es también la que tendría que hacer frente al mayor importe, algo más de 800.000 euros, mientras que la parte proporcional que corresponde a Carcaixent es de 367.000 euros, 126.000 a Castelló y 80.000 al consistorio de la Pobla Llarga.

«Sabemos que la sentencia está ahí, pero queremos ver si se puede llegar a un acuerdo para reducir ese importe, que es una fortuna, o que se aplique la tarifa de vertidos de carácter urbano que han reconocido otras sentencias», comentó Noguera, mientras señalaba que, a la espera de una respuesta a las otras peticiones, el Comisario de Aguas sí había asumido el compromiso de no girar nuevas liquidaciones con la tarifa de aguas industriales.

«No nos explicamos el cambio de criterio en la liquidación que, además, es la más elevada de todas. Desde 2010 hemos recurrido todos los años y hemos ganado todos los recursos porque no superamos el 30 % de aguas industriales y, por tanto, se debe contemplar como aguas urbanas», expuso el presidente de la comunidad de usuarios y alcalde de Castelló.

El pago de este canon por los vertidos que se realizan a cauce público, en este caso el Xúquer, ha sido fuente de litigios desde hace más de una década ya que algunos ayuntamientos de forma individual primero y, con posterioridad, la comunidad de usuarios, han cuestionado los conceptos que ha venido aplicando la CHJ para fijar la liquidación. En este caso, la confederación había calculado que el volumen de aguas residuales de carácter industrial era del 38,10 %. La comunidad argumentó que se trataba de una mera estimación que no estaba contrastada con datos reales. La CHJ aplicaba en ese momento otra penalización ya que en 2011 la depuradora comarcal no contaba con la autorización de vertido, un permiso que concede el propio organismo de cuenca, y que no consiguió hasta el año siguiente pese a estar en funcionamiento desde 2007.

La liquidación del año 2011 era inicialmente incluso superior ya que alcanzaba 1,5 millones si bien una sentencia del Supremo que la comunidad de usuarios alegó durante el procedimiento redujo la penalización máxima que imponía la confederación al equiparar los vertidos de la depuradora con aquellos con una elevada carga contaminante y ajustó el importe a 1.381.024 €.