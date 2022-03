El disparo de un petardo provoca el incendio de un coche aparcado en Alberic

El disparo de un petardo de escasa potencia por parte de un menor de cuatro años fue suficiente el pasado miércoles para provocar el incendio de un vehículo en Alberic. La pequeña «bombeta» pirotécnica se coló en el motor del coche, según los primeros indicios. Para la extinción de las llamas fue necesaria la presencia de los bomberos. El alcalde, Toño Carratalá, aprovechó ayer el incidente para reclamar a la ciudadanía responsabilidad y sentido común en el uso del material pirotécnico.

Los petardos son seña de identidad fallera pero suponen un peligro. Así se demostró el miércoles, a las 15:30 horas, en la plaza del Basip de Alberic, donde se encontraban varios niños, acompañados de familiares, tirando pequeños petardos y ‘bombetas’. Uno de ellos , de apenas 4 años, lanzó varias bombetas y una de ellas se coló por una rendija bajo el capó del motor de un coche y explotó en su interior, provocando un incendio que ni la policía local ni la Guardia Civil pudieron apagar con extintores. Fueron auxiliados por los bomberos.

Roberto Ortiz, el dueño del vehículo, recuerda cuando la abuela del pequeño fue a avisarle: «La pobre estaba muy angustiada. Pero cuando vi mi coche en llamas, me quedé en shock», relata a Levante-EMV. El vehículo está para el desguace: «Para nosotros ha sido una desgracia porque, pese a que el coche tenía 16 años, nos hacía mucho papel y el seguro me dice que no nos darán más de 300 euros», se lamenta.

Tendrá que comprar un coche nuevo: «Mi hija estudia Bellas Artes en Valencia y lo usaba a diario. Ahora estoy mirando. Es un gasto que no hubiéramos querido hacer, pero no nos queda otra», indica. Ortiz recalca la desprotección de la ciudadanía ante el uso del material pirotécnico: «Empieza marzo y muchos creen que ya están en Fallas. Se pasan el día tirando cohetes y no dejan descansar. Dos semanas después siguen tirándolos cuando no está permitido, pero no hay multas por ello», se queja.

El alcalde llama al civismo y a la prudencia: «Hay que concienciar del peligro de manejar este material, que los niños usan con total normalidad y muchos sin supervisión, por lo que cabe actuar con toda prevención», remarca.