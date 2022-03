Los contagios vuelven a aumentar en la antesala de las fiestas falleras

La curva de los contagios en la Ribera vuelve a ascender, aunque en menor proporción que lo hizo hace justo una semana. Y es que el viernes 7 tuvimos 845 nuevos positivos frente a los 760 de ayer. Aún así, en los últimos 3 días, ha habido un incremento del 54%, esto es, 267 personas más que el martes. La otra curva que también experimenta un ascenso, aunque mínimo, es la de defunciones, puesto que ha habido un nuevo fallecido, que cifra en 40 el total de víctimas mortales por el Covid-19 en la comarca desde que empezó 2022.

En solo 3 días la comarca experimenta un nuevo aumento en el número de contagios, pues la suma de todos ellos llega hasta los 760 frente a los 493 que se contabilizaron el pasado martes. Un aumento de más de 54% en el que la voz cantante la lleva Alzira, pues es el municipio de la comarca con más nuevos positivos en su haber. La capital de la Ribera acumula 154 infecciones frente a las 86 de tres días atrás, esto es un 79% más. Aún así, su incidencia cae más de 70 puntos, con algo más de 418 contagios por cada 100.000 habitantes.

Le sigue de cerca Sueca, que suma 139 nuevos contagiados, unos pocos más que los que generó el pasado martes, pues contó con 103 positivos. Un ligero aumento que no ha sido obstáculo para que su incidencia sea 134 punto menor que la anterior y baje hasta los 467 contagiados por 100.000 habitantes.

La tercera posición de este peculiar ranking la ocupa Algemesí con 72 nuevos positivos entre sus habitantes, 28 más que tres días atrás.

Carlet, por su parte, aumenta su cifra en un 36%, pues de 46 contagiados que contó el martes anterior, ayer sumó 63. Pese a ello, su incidencia baja más de 114 puntos.

Benifaió va detrás, con 54 contagios, una incidencia que baja 83 puntos, y que se queda en 442 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes.

Con 10 menos que el anterior se queda Turís, que acumula 44 nuevos positivos frente a los 15 que registró el martes anterior. Su incidencia sigue siendo la más alta de la Ribera, pese a que ésta ha caído en más de 29 puntos, pues se sitúa en 937 contagiados por cada 100.000 habitantes.

Otros 31 se acumulan en Cullera, de los 18 anotados en tres días atrás. Su incidencia registra un descenso de más de 97 puntos y se queda en 297 infectados por cada 100.000.

Albalat de la Ribera, por otro lado, cuenta con 27 contagiados. Una cifra que no sería a priori llamativa si no fuera porque el martes anterior no anotó ningún nuevo positivo en su haber. El incremento es más que notable pese a que se trata de una cifra exigua en comparación con otros municipios de la comarca.

Once municipios no suman esta semana ningún contagio

Once son las localidades no han experimentado ningún nuevo positivo: Antella, Benicull, Benimuslem, Gavarda, Llaurí, Llombai, Massalavés, Rafelguaraf, Real, Sellent y Tous. Con solo un nuevo infectado se colocan Alfarp, Beneixida, Benimodo, Catadau, Cotes, Fortaleny y Sant Joanet.

Respecto al número de fallecimientos, los últimos datos reflejan una nueva defunción en Alberic, por lo que el número de muertes desde que se inició el año en la Ribera es de 40.