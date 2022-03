El inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia frustró sus planes de volar a España el 26 de febrero. Su ciudad, Khmelnitsky, al oeste del país, estaba aquellos días lejos de las zonas de conflicto, aunque dos aeropuertos militares no muy lejanos ya habían sido bombardeados, y animada por su novio que seguía desde Alzira la escalada bélica trató de huir por carretera a Polonia. Compró primero un billete para coger un autobús que no llegó a salir al no disponer del combustible suficiente y finalmente se puso de acuerdo con una taxista y otra conocida que quería abandonar el país con su hija enferma para salir por carretera en dirección al paso fronterizo de Shegini. Cuando su pareja sentimental detectó que había quedado atrapada en una caravana infinita de turismos que no avanzaba decidió salir desde Alzira para ir a buscarla cruzando Europa en coche. Era el comienzo del drama humanitario que vive Ucrania.

Ernesto Ferrandis recorrió los 2.800 kilómetros que separan Alzira del hotel de Polonia donde finalmente se encontró con Marina Suprunova en 48 horas, prácticamente la mitad del tiempo que ella necesitó para recorrer los últimos 42 kilómetros hasta la frontera con Polonia. Los informes médicos de la niña que viajaba en el taxi y la advertencia de la madre de que después de tres y días y medio encerradas en el coche la vida de su hija corría peligro propiciaron que los militares las dejaran avanzar. Pero todavía quedaban diez horas de camino a pie con temperaturas gélidas de - 11 º C y otra hora en una vehículo que las trasladó a Krakovets, otro punto fronterizo por el que abandonaron Ucrania.

«Yo salgo al darme cuenta de que no avanzaba y que no sabía qué le esperaba en la frontera, sin ropa, sin comida... Pensé, voy a por ti y nos vemos en la frontera, sin saber muy bien dónde iba», relata Ernesto Ferrandis, mientras recuerda que durante la ruta Marina le enviaba audios, los últimos con la voz temblorosa por el frío. «Me preguntaba cómo te sientes cuando yo iba cómodo en el coche. ¿Cómo te sientes tú? De oir así su voz lo pasaba mal», comenta. El peor momento lo vivió cuando todas las aplicaciones de navegación fallaron y no sabía muy bien qué rumbo seguir. Gracias a un apoyo que desde Alzira contactó con Marina le indicaron pueblo a pueblo la ruta. «Era el momento en que me tenía que decir su ubicación y yo no sabía que ella había conseguido desplazarse a 500 km de la frontera», comenta. La localización del hotel en un territorio completamente desconocido se presumía compleja cuando, de repente, relata, se volvieron abrir las aplicaciones. «Ha sido mi superhéroe», señala ella.

Marina asegura que no podrá olvidar la imagen de la masa de gente que trataba de salir a pie del país tras el inicio de la guerra y que abandonaba por el camino todo tipo de pertenencias para quitar peso a la maleta. Marina está a salvo en Alzira, aunque parte de ella se ha quedado en Ucrania. «Sufro muchísimo, aqui estoy bien, pero en mi cabeza y mi corazón estoy muy mal, preocupada». Su hijo de 25 años se ha quedado a defender la ciudad junto a los militares. Su madre, con serios problemas en la columna vertebral, ha desistido ya de refugiarse en el búnker cada vez que suenan las sirenas que alertan de un posible bombardeo.

«He dejado de hablarme con un hermanastro ruso, niega la guerra»

Marina se indigna ante el relato que trata de imponer Rusia y que le ha llevado a romper relaciones de amistad e incluso familiares. Según explica, tras el fallecimiento de su padre fue en busca de un hijo ruso que este había tenido de un matrimonio anterior, al que no conocía. Su hermanastro había vivido en Omsk, pero después se trasladó a Alemania, donde lo encontró. «Hemos tenido una muy buena relación, pero él dice que no es verdad lo que nos está pasando y nos hemos dejado de hablar». Algo parecido ha sucedido con una amiga de la infancia que vive en Moscú. Defiende que Rusia trata de ayudar a los ucranianos. «Tú duermes en pijama en tu cama y mi madre en un búnker, le dije, y ella no se lo cree». Señala que los rusos no tienen información y que incluso el gobierno impide recibirla por las redes sociales.