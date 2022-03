Dimas Vázquez duda si volverá a presentarse como candidato a la alcaldía

Tras tres años en la alcaldía, Dimas Vázquez acusa el «desgaste personal» de la gestión municipal; una responsabilidad que ejerce paralelamente a la de la secretaría general del PSPV. A un año de las municipales previstas para el 2023, se enfrenta a dos importantes decisiones. La primera de ellas ya la ha tomado: renuncia a concurrir en el próximo congreso local socialista y, por tanto, abandonará el cargo de secretario general tras once años en el cargo. La segunda, la más difícil, sigue sin esclarecerla y prefiere esperar antes de confirmar si repetirá —sería la cuarta vez— como candidato socialista en las elecciones municipales, para tratar de revalidar la alcaldía por segunda legislatura consecutiva. «Es un terreno tan incierto que no me atrevo a pronunciarme al respecto», confiesa.

El proceso interno de los socialistas suecanos influirá en la elección del candidato porque, en opinión de Vázquez, la persona que se presente a la alcaldía ha de «ser de la confianza» del nuevo secretario o secretaria general y viceversa. Sea o no el candidato, la valoración al frente del gobierno municipal arroja «sensaciones muy positivas» y mantiene «la ilusión», un factor que considera «fundamental» para candidatos y sus equipos; aunque consultará la decisión «en casa» por el desgaste personal, especialmente, «de salud». Personas sobre las siglas La confección del gobierno municipal de Sueca causó cierto revuelo, porque Vázquez y su equipo desoyeron las recomendaciones orgánicas al renunciar a gobernar en coalición con Compromís — formación que ganó las elecciones— para armar un pacto con la derecha (PP y Ciudadanos), con la posterior incorporación de GISPM. Tres años después, el político sigue defendiendo este modelo de «gobierno de participación» en el que «las personas están por encima de las siglas». Su apuesta ha resultado mejor de lo esperado, dadas las diferencias ideológicas; el gobierno no ha estado en peligro en ningún momento de la legislatura. Los nacionalistas son la única oposición restante, aunque su combatividad se ha ido diluyendo en el tiempo. La salida de Raquel Tamarit, actual secretaria autonómica de Cultura y Deporte, abrió un periodo de redefinición en el partido. La animadversión entre el PSPV y Compromís viene de largo. Gobernaron en coalición entre el 2011 y el 2015, pero la formación nacionalista prefirió gobernar con GISPM y prescindir de los socialistas en la legislatura posterior. Cuatro años más tarde, fue el PSPV el que rechazó pactar con la formación valenciana —los resultados le hubieran dado de nuevo la alcaldía a Tamarit— y Dimas Vázquez consiguió ser alcalde tras pactar con la derecha. Un expediente de expulsión que nunca fue activado El pacto de gobierno de Vázquez, alejado de la fórmula del Botànic, defendida por Compromís y el PSPV para la configuración de los gobiernos locales, propició que la dirección socialista amenazara con un expediente de expulsión a Vázquez y los otros cinco concejales socialistas, aunque esa iniciativa siempre fue virtual porque nunca se llevó a la práctica. «No tenemos ninguna notificación de ese proceso. Para nosotros es inexistente», sostiene Vázquez. Lo cierto es que, tres años después, Vázquez continúa siendo alcalde y el PSPV gobierna en la capital de la Ribera Baixa —es la 16ª ciudad más poblada de la provincia— después de doce años sin ocupar la alcaldía.