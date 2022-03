Ramón de Sumacàrcer suma su cuarta corona consecutiva de raspall en Primera

Ramón de Sumacàrcer se proclamó campeón de raspall de Primera categoría por cuarto año consecutivo, la segunda en menos de tres meses, ya que la edición 2021 se celebró en diciembre a causa del covid, en lugar de a principios de año como es habitual. El jugador del CPV Alzira tuvo un gran contrincante en Borja de Bicorp. Con 20-20 y su saque a favor, el ribereño, pese a las molestias de rodilla, no perdonó. El club alzireño copó casi todas las finales, pero, en Segunda, Enrico no pudo hacerse con el título al caer 10-25 contra Perales del Genovés. El título de 3ª se quedó en la Ribera. Aunque el alzireño Edu llevó la iniciativa, Javi del CPV Polinyà se alzó campeón al ganar 25-15. En 4ª C era seguro que el triunfo quedaría en el club de Alzira y Óscar Navarro batió claramente a Edu Alpuente 25-10. Por último, en Veteranos, Gustavo de Favara venció 25-15 a Fede del Montserrat.

La capital de la Ribera Baixa sustituye este fin de semana a Alzira como capital de la pilota. En este caso, en la modalidad de escala i corda. El trinquet Eusebio acoge las finales del 24º Autonómico trofeo Aon Diputació de València. Hoy, a las 15 h. llega el primer turno para un equipo ribereño, el CPV Castelloner se enfrentará al Albuixech en la final de 3ª B. El CPV Alzira optará al título de 3ª A a las 19 h. ante el Faura B. Final femenina Ana, Mar i Mireia se enfrentarán el domingo a las 17:30 h. a Aida, Anabel y Marina en la final del primer trofeo de raspall profesional femenino Ciutat d’Alzira. El primer trío venció 30-15 a Victoria, Amparo y Marta en una partida más igualada de lo que muestra el marcador. Los largos intercambios fueron la tónica de la segunda semifinal en la que Erika, Myriam y Fanni perdieron 30 por 20.