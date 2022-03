Benifaió es posa en el mapa

«La toponímia rural de Benifaió: una aproximació al paisatge i la gent» és el títol del llibre que divendres va presentar el professor i filòleg Joan Joan-Mompó a Benifaió. Fruit d’anys de treball, l’estudi representa un recorregut a través dels noms i mots propis de Benifaió, termes arrelats a la terra, al paisatge i a la gent, que hui donen testimoni de la història i les civilitzacions que l’han poblat, la vegetació i els cultius, les característiques del sòl i de les construccions, els usos propis a l’agricultura i a la indústria, els trets de la parla, de la cultura i de les tradicions, entre altres coses. Amb totes aquestes dades també s’ha editat el primer plànol del terme que inclou tots aquests noms i referències.

El llibre explica els noms dels llocs, i així podem saber que la partida de la Pedra Negra és una zona que es troba sobre un volcà extint i on hi ha «abundància de pedres de lava petrificada». Prop d’aquesta hi ha una barraca de pedra seca, refugi de pastors, caçadors i jornalers, una de les escasses mostres d’aquesta tècnica constructiva mil·lenària a la zona. La presència de pedra dona nom a les partides dels Pedrenyals i de la Peira. Mentre que la vegetació determina el nom del Barranc del Tramusser, que baixa del Besori, del Marquesat, «on hi ha la reserva de flora de la planta tramussera», de la qual pren el nom; o de la partida dels Escopalls, herba que s’empra per a fer graneres.

¿El moro o el iemení Mussa?

Benifaió és un poble ric en fonts, moltes hui assecades, com la Font de Mussa. Pren el nom del mitològic ‘moro Mussa’? No, més bé del militar iemení Mussa, general dels Omeies i implicat en la conquesta sarraïna al segle VIII. Prop d’ella es va trobar l’excepcional ara dedicada al deu de Mithra. El brollador va permetre l’establiment d’una important vil·la romana, d’on es va extraure l’imponent mosaic que ara custodia el Museu de Prehistòria, i va portar cap a aquestes terres la Via Augusta. El llegat d’aquestes civilitzacions perdura hui encara en les paraules. Un cas curiós és el de la Font de la Calavera, que és el nom donat a la moderna potabilitzadora per estar prop de l’antic calvari.

Els horts estaven primer vinculats al cultiu de la seda, envoltats de moreres i amb andanes on es produïa la fibra; després, amb els guanys de la taronja, foren ampliats amb jardins, pèrgoles i gabiots. Tenen noms de famílies, i d’altres orígens: com l’Hort de l’Alemany, de l’espia Hugo Brauner, que va fugir del II Reich; o l’Hort del Cubà, d’un indià benifaioner amb dona cubana. Els masos són també importants a Benifaió, entre ells destaquen el Mas d’Espioca (l’alqueria àrab) i el Mas del Molí Vell, únic en peu i rehabilitat fa poc.

Els molins també tenen gran presència, vinculats primer al secà, els molins de blat; i després a la marjal, els d’arròs. També el Molí de la Borra, fibra feta de cotó. I els oliers, designats trullars, que donen nom a la partida de Trullars, a la torre Trullars i a l’escola Trullàs. Un d’ells, el Molí dels Ferrans, està a la partida de l’Almassereta.

Els sistemes de regatge

S’hi descriu el pas de les sénies (19 registrades a 1905) als motors, que donaren peu a l’aparició dels grans fumerals de rajola als horts. I que justificaren la producció de rajoles a la partida del Rajolar. L’extracció d’aigua dels pous per a garantir els cultius de regadiu va ocasionar la proliferació de sistemes de regatge, amb els seus mots: canal, séquia, canet, basses, braçals, fesa, aquest últim característic de la parla riberenca.

Les vies pecuàries des de l’edat mitjana creuen el terme i són designades com a assegadors. Prop d’ells s’instal·laren els corrals, que van donar nom a la partida de la Paridera (on parien animals) o la del Bovalar, devesa on pasturaven bous, vaques i cavalls.

Paraules ben pròpies són clotxa (Pla de les Clotxes, que alberga l’única urbanització del poble sobre un «llit gran de pedra viva amb forma de cassola que acumula aigua ploguda») i atarassana, que designa les cases on es guarden els aparells junt a les eres, un «arcaïsme que s’hauria d’escriure així en els nomenclators.

Molts dels topònims són sols preservats ara a la memòria d’algunes persones velles del poble. «Els informants han sigut principalment llauradors, regadors o algun pastor. Aquests m’indicaven topònims i jo els demanava la ubicació i el motiu del nom. En acabant eixa informació calia contrastar-la i investigar-la, comentar-la amb experts, bé de la Facultat de Filologia, bé de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua», indica. Ha sigut molt important la col·laboració dels guàrdies rurals César López Alepuz i Carlos Rovira Sanchis. Amb ells l’autor va patrullar «cada racó del terme marcant en la cartografia de manera ben precisa els noms de les cases, camins, motors, pous, barrancs o ponts, etc».