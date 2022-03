«Sols allò que té nom existeix»

Sorprén la vinculació a la terra. «Hem sigut i som un poble ben arrelat al territori. La prova és que l’hem batejat pam a pam. Tenim un inventari ric i variat de noms de lloc que ens descriuen la geografia del nostre xicotet tros de món». Així com la pervivència de «paraules antigues, d’origen ben llunyà, ancestral, de pobles anteriors al nostre, com l’àrab, que han perviscut per a designar una partida o una font», assegura Joan Joan-Mompó.

La informació està complementada per les fotografies d’Ildefons Garcia, qui ha traduït a les imatges la bellesa dels paisatges i els relats que els acompanyen. De la maquetació, «la cirereta del pastís», diu Joan-Mompó, se n’encarregà el dissenyador Manel Antich. L’Ajuntament de Benifaió va assumir la publicació del llibre. La coordinació i impuls de l’obra cal atribuir-la al Col·lectiu Local d’Esquerra Unida, amb el mestre jubilat Luis Botello al front. «D’esquena a l’hàbitat rural» L’obra naix de la creença que «el nom és la identitat, allò que té nom, existeix». «Les societats modernes donen l’esquena a l’hàbitat rural. Cada vegada la població es concentra més a les grans ciutats; la rusticitat es perd. I amb aquesta, els nostres noms de lloc rurals», comenta el professor i filòleg. Per a ell, “la toponímia és un patrimoni de tots, i recuperar-la un homenatge als nostres ancestres, a la nostra memòria col·lectiva». Una vegada fet el treball, cal «introduir la forma correcta en els nomenclàtors, les plataformes digitals, plànols, rètols, etc. I això pertoca a les institucions”, conclou l’autor.