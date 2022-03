El Alzira vence al Mancha Real y se reencuentra con el triunfo 50 días después

Por tercera semana consecutiva, el tiempo añadido fue el gran baluarte de la UD Alzira pero a diferencia de las dos anteriores, en lugar de para recuperar un punto, lo fue para lograr los tres. Con el triunfo por 1-2 en su primera visita al estadio de La Juventud de Mancha Real rompe una racha de seis partidos sin ganar y cuatro meses sin lograrlo fuera de casa. Además, recorta un punto con el quinto puesto -plaza de play-off- de la que está a dos.

Al cuarto de hora llegó no la primera sino una doble ocasión donde en la misma jugada, Lado y Marenyà estrellaron un balón al poste y el segundo chut golpeó en el larguero. El Mancha Real pudo poner la réplica con una incursión de Edu Viaña que Juanma paró con la mano. Era una falta peligrosa que Nando mandó fuera. El Alzira era el único equipo que generaba peligro en el arco contrario. En el minuto 20, Lado sirvió un balón a Coscia, para el que el argentino no pudo darse bien la vuelta. Cuatro después, José Enrique vio adelantado a Paweł e intentó sorprenderle desde lejos sin encontrar palos. En la siguiente acción, sería Chema Moreno el que vio su disparo rechazado a córner. De nuevo el ex del Badalona probó a Lopito, que detuvo su disparo. Y por tercera vez consecutiva, se le escapó el tiro por poco a Chema. De tener varias ocasiones para el 0-1 o más, un minuto después, en el 33, el Mancha Real se adelantó por medio de su goleador, José Enrique, que logró su octavo tanto al convertir en gol un centro de Edu Viaña.

En el descanso, Dani Ponz retiró a Lado y Sesé por Belizón y Estacio. A los dos minutos del reinicio, Soler remató sin suerte una falta servida por Beli. Poco después sería el de San Fernando el que no remató un centro. Los palos eran los grandes aliados de los jiennenses, ya que en el 10 de la segunda Francis estrelló otro balón en el larguero. Edu Viaña era el gran generador de peligro de los mancharrealeños pero después de una gran jugada, su disparo salió alto. Ponz hizo otro cambio. Entró Carlos Pérez por Francis lesionado y el de Almàssera fue el siguiente en probar a Lopito. En la jugada anterior, corría el minuto 73, Urko Arroyo disparó a manos de Paweł. Juanma Espinosa lo intentó desde la frontal y se encontró de nuevo al meta polaco del Alzira. Chema Moreno seguía buscando su séptimo tanto de la temporada pero su cabezazo fue despejado de puños por Lopito.

A nueve para el 90, Dani Ponz hizo debutar al juvenil de segundo año Tomás Inglés y entró también Martín Lapeña por Chema y Marenyà. La insistencia del Alzira tuvo su premio y ‘Kaiser’ logró el empate. La locura llegó en el bando azulgrana cuando, cuatro minutos después, en el 87, Agus Coscia culminaba la remontada. Tomás Inglés aún tuvo el tercero pero el central lo desestabilizó. «Hizo muchas cosas muy bien y estoy muy contento con él», comentó Ponz, que destacó el gran partido de los suyos: «Ha sido el mejor partido de la temporada fuera de casa y dedico la victoria a todos los aficionados que tanto sufren con nosotros».