El edil que daba estabilidad al gobierno de Carcaixent deja de apoyarle

Juan Albert entró a formar parte del gobierno local de Carcaixent como concejal no adscrito y fue quien dio la mayoría al pacto progresista -PSPV y Compromís- liderado por Paco Salom. Actualmente, está fuera del gobierno municipal aunque mantiene su acta como concejal. Sus vaivenes a la hora de votar en los diferentes plenos dejan entrever cierto desmarque del equipo liderado por Salom, con quien Albert manifiesta sentirse «muy decepcionado».

Juan Albert indica que, en los diferentes plenos del Ayuntamiento de Carcaixent, su voto no lo «controla nadie» y nunca lo ha utilizado como elemento castigador contra el primer edil: «El que me conoce, lo sabe. Si considero que la propuesta puede ser ventajosa para el pueblo, la apoyo. Pero el equipo de gobierno siempre está posicionado antes de presentar la moción. No puedes tener una idea partidista en ciertos temas, como es el de la planta solar, que es el futuro», indica a Levante-EMV.

Albert se define como un político «moderado», a quien nadie le marca directrices: «Yo no soy ni de unos, ni de los otros. Yo soy de Carcaixent», enfatiza. Él recalca su función en el consistorio, que no es otra que la de «aportar estabilidad, que es para lo que nos elige la gente». Con Paco Salom al mando, Albert cree que el pueblo no ha mejorado: «Ha abandonado a los barrios y la limpieza. Se ha endiosado y a mí, ese despotismo, no me gusta», expresa. Asimismo, especifica que ya conocía a Salom de años atrás: «Estudiábamos juntos y nos conocemos de siempre. Cuando entró como alcalde pensé que haría un buen gobierno en equipo. Él siempre fue de trabajar en equipo y me ha decepcionado por que ahora va de único. Se ha cerrado en sí mismo y lo controla todo. Le sobra todo el mundo, gobierna solo», protesta. Además, cree que el comportamiento de Salom le pasará factura en las próximas elecciones: «El pueblo está muy descontento con él, no le votará nadie», augura. Aunque, preguntado por este periódico respecto de si apoyaría a un gobierno alternativo, en caso de que se realizase la moción de censura con la que Salom retó a la oposición, expresa que: «No me atrevo a dar una quiniela. Si se tiene que quedar, se quedará y, si hay que echarle, se le echará», a lo que añade: «Paco es muy chulo y reta a todos. En la moción de reprobación seguramente le reprobarían hasta los suyos, porque parece que no sabe que cuando uno es alcalde, los es de quienes le han votado y también de quienes no. Él se ha rodeado solo de sus aduladores, pero se ha quedado solo. Unas veces dice que no quiere dolores de cabeza y se quiere ir, y otras sale en la prensa diciendo que se volvería a presentar a la alcaldía si se lo pide su partido. No sé ni cómo acabará», concluye.

El edil expulsado de Cs por unirse al gobierno municipal

Juan Albert inició su carrera política en Unió Valenciana. Luego formó parte del Partido Socialdemócrata Independiente de la Comunidad Valenciana, para luego entrar en Gent de Carcaixent. Ya en 2018, Albert anunciaba su incorporación a Ciudadanos, partido del que el propio Toni Cantó le expulsó por apoyar, en 2019, al bipartito de Compromís y PSPV, después de haber formado gobierno con el PSOE en 1995 y apoyado a Lola Botella en el PP. Hoy es concejal no adscrito. Albert, en otra entrevista para este periódico, afirmó presentarse cada 4 años en un partido distinto pero que «lo importante es mi marca, la gente me conoce por ‘Juanito Alcalde’ porque soy un político de la calle», indicó.