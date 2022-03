Europa insta al Consell a forzar que se restaure el vertedero de tóxicos

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó ayer requerir a la Generalitat Valenciana para que haga cumplir la obligación que tiene la empresa que gestionaba el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Real de proceder al sellado y restauración ambiental y que, para ello, emplace a la mercantil Valenciana de Eliminación de Residuos (VER) a presentar la documentación que le reclama el ayuntamiento para obtener la preceptiva licencia de obras. El pronunciamiento es consecuencia de la queja elevada en el año 2019 por el exalcalde Alejandro Blasco, que ayer compareció en Bruselas para denunciar que dos años después de que esta comisión abordara por primera vez la situación de los vertederos de Real estos continúan «sin restaurar y en estado de abandono». El caso de la planta de tóxicos, clausurada en 2003, es el que más preocupa y el que el centró el debate.

El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, defendió que la empresa tiene voluntad de realizar las obras aunque no puede hacerlo si el ayuntamiento no le concede licencia cuando, dijo, a juicio de la Generalitat, «es una obra que podría ejecutarse». «Me gustaría que esto dejara de ser un asunto de excaldes y actuales alcaldes y se pueda dar la licencia para el sellado del vertero a la mayor brevedad posible», expuso Piquer, insinuando una disputa política como trasfondo.

El actual alcalde de Real, Gerardo López, no obstante, recordó que la mercantil presentó en febrero de 2020 un proyecto de restauración y que el ayuntamiento le emplazó a realizar una serie de subsanaciones, la mayoría de las cuales siguen pendientes. La más importante, detalló, presentar una autorización de las tierras que debía aportar para el sellado ya que, según alertó, «no vamos a sellar un vertedero con otro vertedero». Estas palabras aluden a la propuesta de restaurar el vertedero de tóxicos con residuos de construcción que, según denuncia Alejandro Blasco, había sido aceptada por la conselleria.

Blasco afeó a la dirección general de Calidad Ambiental la «pasividad e inactividad» por, según dijo, no haber ejercido sus competencias inspectoras y sancionadoras «desde hace más de 20 años» en el caso de Real y reclamó al Parlamento Europeo que adopte medidas para solucionar «el grave problema de los vertederos de Real» y «ponga fin a más de 25 años de irregularidades y abandono».

El eurodiputado del grupo de los Verdes Jordi Solé se mostró especialmente crítico al señalar que resulta difícil de comprender que casi 20 años después de la clausura el vertedero no se haya sellado todavía, alertó de los riesgos ambientales al tratarse de residuos tóxicos y peligrosos y advirtió de que no se está respetando la normativa ambiental europea. «Tengo la impresión de estar ante un triángulo en cuyos vértices están el ayuntamiento, la Generalitat y la empresa que gestionó el vertedero, que se van pasando la pelota pero la realidad es que a día de hoy, después de 19 años, no se ha iniciado ni tan solo la rehabilitación», dijo.

La presidenta de la comisión, la eurodiputada española Dolors Montserrat, dejó constancia tras las intervenciones de que existía unanimidad en que se debe restaurar el vertedero y, tras preguntar a Piquer sobre quién tiene las competencias de control y sanción en caso de incumplimiento, emplazó al director general a que haga cumplir a la empresa su obligación y solicitó al ayuntamiento que informe a la comisión a medida que la empresa presente la documentación que le reclama para obtener la licencia. La queja continúa por tanto abierta.