Un incendio quema ninots de dos fallas de Alberic

Las fallas de El Corral y Verge de l’Assumpció de Alberic sufrieron ayer la pérdida de algunos ninots que forman parte de sus monumentos falleros al declararse un incendio en el local donde se almacenaban desde 2020. No hubo que lamentar daños personales. El resto de comisiones de la localidad se ha ofrecido a ceder piezas para que las fallas que han sufrido el incendio puedan disfrutar de las fiestas con un monumento completo.

Tras dos años de espera, el incendio de ayer añadió más angustia a los falleros. El incendio se declaró a primera hora de la mañana en el número 12 de la calle Olivera, lugar que dos comisiones falleras utilizaban para almacenar sus ninots desde marzo de 2020. Los bomberos de Alzira y Xàtiva fueron alertados de inmediato, por lo que el fuego pudo ser extinguido sobre las 8:30 horas. Se desconocen las causas que originaron la deflagración, si bien las autoridades investigan su origen por si cabe exigir alguna responsabilidad.

Por suerte, el grueso de los monumentos ya se encontraba en el exterior, por lo que las pérdidas no han sido cuantiosas. En el caso de la falla El Corral, su presidente, Santiago Sanchis, concretó ayer: «Solamente se nos han quemado dos piezas, no ha pasado nada y podrán rehacerse. Para la falla ha sido algo anecdótico».

Peor parados se quedaron los integrantes de la Falla Verge de l’Assumpció, que también tenían ninots almacenados en ese inmueble: «Hemos perdido unos cuatro o cinco ninots. La parte central del monumento ya la teníamos fuera por suerte, pero nosotros somos una comisión pequeña y los ninots quemados coreresponden al espacio que rodea el monumento central. Eran ocho y se nos han quemado la mayoría de ellos», se lamenta su presidente, Kiko Morcillo.

El alcalde, Toño Carratalà, deploró el incidente: «En el momento en que he sido conocedor de los hechos he acudido al lugar y me he entrevistado con el presidente de una de las dos fallas afectadas y un artista fallero que estaban allí. A todos les he transmitido, de parte del ayuntamiento, todo nuestro apoyo», indicó ayer el primer edil.

El auténtico gesto de ‘germanor’ de las otras cuatro fallas

Tras darse a conocer el incendio que ha afectado a parte de los ninots que formaban parte de los monumentos de las fallas de El Corral y Verge de l’Assumpció, las muestras de solidaridad por parte de las otras fallas no se hicieron esperar. Las otras comisiones de Alberic, ofrecieron su apoyo a los dos colectivos afectados y, en un verdadero gesto de ‘germanor fallera’, ofrecieron cederles parte de sus ninots para que los monumentos falleros no se vieran tan vacíos, especialmente el de la falla de la Assumpció, que perdió por las llamas una gran parte de los suyos.