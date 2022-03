Compromís no s’entera?

Tots els grups polítics de l’Ajuntament, a excepció de Compromís, vam aprovar el pla d’ocupació trianual -Sueca et Beca- amb diners municipals per a la contractació de joves estudiants del poble majors de 18 anys durant juliol i agost, a raó de 700 euros bruts mensuals, amb l’objectiu d’afavorir l’ocupació juvenil i donar l’oportunitat que els estudiants tinguen una de les primeres experiències en el món laboral, a més d’alleugerir la càrrega econòmica de les famílies amb estudiants al seu càrrec i amb menys poder econòmic, donat que la baremació atorga la puntuació atenent els trams de renda.

L’argumentació de Compromís per abstenir-se va ser que no sols els joves estudiants tenen falta d’ocupació, perquè els joves que no estudien tenen encara més problemes per accedir al treball. Per a Compromís, el programa ‘Sueca et beca’ crea una escletxa de meritocràcia entre els joves i reivindica un programa d’ocupació específic per a ells.

No s’entén la preocupació de Compromís respecte a l’ocupació juvenil a Sueca, ¿Quina preocupació té, si no sap que ja existeix un pla que ha sigut executat estríctament per a la contractació de joves? En la primera part de l’any 2021 l’Ajuntament, en el marc del pla trianual de Sueca (primer pla d’ocupacio propi amb diners municipals de Sueca), es van aportar aproximadament 200.000 euros per a contractar específicament durant un any joves de menys 30 anys. Poc després també s’aportaren 26.249 euros al programa EMPUJU (menors de 30 anys) subvencionat pel LABORA (que va aportar 214.367 €). Es a dir, durant l’any 2021 en Sueca es van dedicar mes de 400.000 € a la contractació de joves.

Per altre costat, eren molts els estudiants que reivindicaven un pla específic per a ells, donat que, al no poder complir la resta de plans d’ocupació en funcionament per incompatibilitat amb els seus horaris d’estudis, no es podien beneficiar de les mateixes oportunitats. Com que ja coneixiem la figura de la Dipu Et Beca, que va ser molt coneguda entre els estudiants, hem decidit adaptar-la a la nostra ciutat.

Tot açò ha estat comunicat a les xarxes socials i abans de dur el pla d’ocupació al plenari convocàrem i explicàrem a tots els grups polítics aquesta nova modalitat.

La preocupació per l’ocupació i l’ajuda a l’emprendiment sempre ha estat al ADN de l’ajuntament des que entrarem a governar. El departament d’ADL ha passat d’un tècnic a tindren cinc, hem dut a terme el primer pla d’ocupació de Sueca amb diners municipals dedicant al mateix una mitjana de 400.000 euros anuals, sense deixar de costat els plans del LABORA, SERVEF o SEPE per a regeneració d’espais naturals, a més d’altres moltes propostes que es voran a molt curt termini, com els cursos de formació o el primer foro d’ocupació que es farà a Sueca

La tàctica Compromís de fer parèixer que aquests plans no existeixen és una manera fàcil de distorsionar la gestió local. Per tant, reiterem la pregunta inicial: Compromís no s’entera? O més bé no l’interessa que el poble de Sueca s’entere?