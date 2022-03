La oposición descarta promover en Carcaixent una moción de censura

La tormenta política perfecta que se ha desencadenado sobre la coalición de izquierdas que gestiona el Ayuntamiento de Carcaixent no provocará el naufragio del gobierno local, formado por representantes de Compromís y PSPV. Juan Albert, el concejal que fue expulsado de Ciudadanos por ofrecer su voto al alcalde, Paco Salom para dar estabilidad al ejecutivo municipal ha dejado ahora en minoría a la coalición pero la última pirueta de este astuto y camaleónico edil, que ha sido capaz de gobernar junto al PP, PSOE o Compromís y de ser retribuido por ello, no tendrá más consecuencias que el desgaste que sufrirá el actual bipartito hasta las nuevas elecciones municipales, porque el PP no está dispuesto a promover una moción de censura para no asumir ningún riesgo en el año que resta de legislatura.

La heterogénea oposición que se sienta en el hemiciclo de Carcaixent no va a asumir la arriesgada apuesta que acarrearía formar un gobierno alternativo, al que apenas le quedaría margen de maniobra en doce meses para proponer grandes retos y visibilizar sus logros con rapidez para que la ciudadanía percibiera el cambio de rumbo. En estas condiciones, prefiere que Compromís y los cuatro concejales socialistas se mantengan al frente del gobierno local y que todos los focos se concentren en ellos con la erosión que lleva implícito gestionar el ayuntamiento sin contar con votos suficientes para gobernar sin ataduras. Y si resulta más cómodo ceder la iniciativa al adversario, todavía más recomendable es evitar que los roces y desconfianzas que se generan entre los distintos partidos de la oposición afloren justo cuando están a punto de desempolvarse las urnas para afrontar las elecciones locales de mayo de 2023. Las relaciones entre el PP y Units per Carcaixent no son nada buenas. Los rescoldos del enfrentamiento, que ha llegado incluso a los juzgados, entre la portavoz de la formación regionalista, Ana Calatayud, y el último candidato a la alcaldía del PP, Salvador Ferrer, son bien conocidos y tampoco ayuda la inestable situación interna del grupo municipal de Ciudadanos, desmembrado tras la expulsión de Juan Albert y desguarnecido por los efectos de la grave crisis interna que sufre la formación naranja por los malos resultados electorales que acumula el partido y la huída de su fundador, Albert Ribera. El encaje inevitable de Juan Albert en el hipotético nuevo gobierno es tan complejo que nadie en la oposición está dispuesto a plantearlo y mucho menos a asumirlo. Lo más fácil y provechoso, por tanto, para el PP, Units y Ciudadanos es dejar que Compromís y el PSPV se consuman «en sus propias contradicciones internas», según la expresión utilizada ayer por uno de los puntales de la oposición, y esperar a que el recuento de votos de los comicios municipales dibuje un panorama más proclive a mediados del año próximo. El alcalde, Paco Salom, es consciente de que le tocará remar contracorriente hasta el final de la legislatura. De hecho, hace apenas unos días, no tuvo reparo en retar a la oposición a plantearle una moción de censura haciendo valer su mayoría numérica. Acababa de perder una votación, a cuenta del proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en El Realenc, y animaba a los socios a atreverse a dar el paso. Para él sería una liberación ante el cúmulo de dificultades que deberá sortear para llegar vivo a las elecciones, pero la oposición no moverá un dedo para complacerle. No habrá moción de censura. En el PP no quieren ni oir hablar de ella y en Units también tienen claro que no les conviene. Prefieren mantener su labor de desgaste y fortalecer su lista electoral con nuevas incorporaciones.